נער הפלא שי וינר בסינגל קליפ חדש: "אל תדאג"

נער הפלא שי וינר, שזכה בתואר "תגלית השנה" במצעד המוזיקה של 'כיכר השבת', ממשיך להסתער על הפלייליסט, ומייצר שיר מרגש נוסף, המשך לשירים הקודמים שמככבים בכל מדיה דתית או חרדית. בסינגל מנחם הוא מציע לכולנו להפסיק לדאוג, כי יש מי שנהל את העניינים מעלינו.

שי וינר, שב עם יצירה חדשה שנוגעת ישירות בנשמה. "אל תדאג" אינו רק שיר - זאת מגילת ביטחון מוזיקלית, שכל אחד צריך להפנים ומצליחה לחזק ולנחם את כל מי שמחפש עוגן בתקופות של חוסר ודאות.

המסר החם והאוטנטי של שי, הנובע מאמונה טהורה ומחיבור עמוק לשורשיו, מתאים במיוחד לעת הזאת בה אנו זקוקים למילים מנחמות ולתחושת ביטחון. השיר נולד מתוך הרצון העמוק לרפא ולהביא תקווה, ומציע מסר ברור: גם כשהכל נראה קשה ומורכב – ההגנה האלוקית פעילה ועובדת.

שי, שממשיך להפתיע בבגרותו המוזיקלית למרות גילו הצעיר, מעביר מסרים עמוקים ביותר בפשטות ובכנות שאין להן תחליף.

לאחר ההצלחה הגדולה של "תן לעצמך לחלום" ו"יש לי מלך", שי מוכיח כי גילו הצעיר אינו מהווה מכשול ליצירת מוזיקה משפיעה. הביצוע הרגיש שלו מעביר ביטחון פנימי שנוגע בליבם של מאזינים רבים במנעד רחב של גילאים.

בשנה האחרונה לפני הכניסה לישיבה, הוא ממשיך לפתח את כישוריו המוזיקליים תוך שמירה על האיזון בין עולם התורה לבין האמנות. שילוב זה מעניק לשירי הפופ הקלילים - עומק ואותנטיות המאפיינים מוזיקה אמיתית ונוגעת.

השיר החדש מדגים בבירור את הכיוון המוזיקלי הייחודי של שי: שירים שנולדים מתוך חוויה אמיתית, מסרים עמוקים ונוגעים בלב, מבלי לוותר על איכות מוזיקלית גבוהה.

קרדיטים:

מילים ולחן: משה ולדר

עיבוד והפקה מוזיקלית: דניאל חן

מילים:

אין ייאוש בעולם

תאמין ואל תלך לשם

אף אחד לא מושלם

אל תשכח שגם אתה רק בן אדם

ויש תקווה ויש תשובה

זה הזמן לנסות

גם כשבפנים אתה רוצה לבכות

תן ללב ת'כוחות

ולרוח לייבש את הדמעות

כי יש תקווה ויש תשובה

אל תדאג כי הוא תמיד איתך

השם שומר את דרכך

תמתח מפרשים גם אם הרוח עזבה

בתוך כל החושך האור לא כבה

תאמין שעוד נגיע הביתה בבטחה

אין ייאוש בעולם

גם בלילות כשאתה לא נרדם

כל זה לא לחינם

שבע פעמים צדיק נופל וקם

כי יש תקווה ויש תשובה

תמיד אפשר לעלות

תמיד אפשר למצוא עוד מסילות

כשיירגעו הרוחות

כשהגלים סוף סוף יגיעו אל החוף

כי יש תקווה ויש תשובה