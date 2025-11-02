משה קליין בסינגל נוסף מהאלבום: "מר למתוק"

הזמר והיוצר משה קליין ממשיך להפתיע ולרגש עם שיר חדש בשם "מר ומתוק", סינגל נוסף מתוך אלבומו החדש "הפלייליסט", שזוכה לאהבה חמה מצד הקהל.

"מר ומתוק" עוסק בכוחות הפנימיים של האדם, באמונה שמצליחה להפוך רגעים קשים לאור, ובבחירה לראות את הטוב גם כשקשה. בלחן סוחף ובעיבוד מרגש, קליין מצליח לבטא מסר עמוק ואופטימי על הלב שממשיך ללכת, על הפריחה שבשלכת, ועל הכוח להמתיק את המר.

השיר מצטרף לרשימת שירים מרגשת באלבום החדש, שממשיך לבסס את מעמדו של קליין כאחד הקולות הייחודיים והמרגשים במוזיקה היהודית.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוסיקלית: מאור כהן

מילים:

יש לי את היום לזכור ולא לשכוח

את כל מה שבפנים עכשיו הלב פתוח

וכמו כל הדברים שרק צפים במים

וכמו בשדה קוצים לא לגעת בידיים

אין מה לעשות

יש לי את הלב הולך איתי

אומר לי עוד תגיע רחוק

והאמונה הופכת מר למתוק

ובסוף תראה שפינו ימלא שחוק

גם כשלא יודעים

ללכת או לסגת

יש בנו פריחה

אפילו בשלכת

מים מתוקים

הנפש משתוקקת

צמאה נפשי לאלוקים

הנשמה זועקת