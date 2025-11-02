כיכר השבת

משה קליין בסינגל נוסף מהאלבום: "מר למתוק"

הזמר משה קליין בסינגל נוסף מתוך אלבומו השלישי "הפלייליסט" והפעם לחן ומילים של היוצר אלחנן אלחדד. על ההפקה המוזיקלית אחראי מאור כהן (סינגלים וקליפים)

2תגובות

הזמר והיוצר משה קליין ממשיך להפתיע ולרגש עם שיר חדש בשם "מר ומתוק", סינגל נוסף מתוך אלבומו החדש "הפלייליסט", שזוכה לאהבה חמה מצד הקהל.

"מר ומתוק" עוסק בכוחות הפנימיים של האדם, באמונה שמצליחה להפוך רגעים קשים לאור, ובבחירה לראות את הטוב גם כשקשה. בלחן סוחף ובעיבוד מרגש, קליין מצליח לבטא מסר עמוק ואופטימי על הלב שממשיך ללכת, על הפריחה שבשלכת, ועל הכוח להמתיק את המר.

השיר מצטרף לרשימת שירים מרגשת באלבום החדש, שממשיך לבסס את מעמדו של קליין כאחד הקולות הייחודיים והמרגשים במוזיקה היהודית.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה מוסיקלית: מאור כהן 

מילים:

יש לי את היום לזכור ולא לשכוח

את כל מה שבפנים עכשיו הלב פתוח

וכמו כל הדברים שרק צפים במים

וכמו בשדה קוצים לא לגעת בידיים

אין מה לעשות

יש לי את הלב הולך איתי

אומר לי עוד תגיע רחוק

והאמונה הופכת מר למתוק

ובסוף תראה שפינו ימלא שחוק

גם כשלא יודעים

ללכת או לסגת

יש בנו פריחה

אפילו בשלכת

מים מתוקים

הנפש משתוקקת

צמאה נפשי לאלוקים

הנשמה זועקת

0 תגובות

2
ההופעה הייתה לפני חודש [היכל התרבות פ''ת] סוף סוף!!!!!!!!!!!! אחד השירים יפים שלך משה!!! כל הישיבה של מטורפת עליך וכ''כ חיכינו לשיר הזה!! מתי אשא עיני יצא? הוא גם ממש מטורף תוציא אותו כמה שיותר מהר בבקשה אוהבים אותך תמשיך
יהונתן מלכא
1
משה קליין זה פשוט זמר אגדי! הייתי בהופעה שלו בבניני האומה והוא פשוט זמר ענק!!!!!!!!!!!
משה

