להקת זושא בסינגל חדש: "המשך לחלום"

הלהקה המצליחה מארה"ב, זושא, חוזרת עם סינגל חדש אותו כתבו והלחינו חברי הלהקה, שלמה גייסן וזכריה גולדשמידט - "KEEP DREAMING" (סינגלים וקליפים)

הלהקה המצליחה מארה"ב - "זושא", חוזרת עם סינגל חדש ומרגש - "המשך לחלום".

את המילים והלחן כתבו חברי הלהקה שלמה גייסן וזכריה גולדשמידט, בהשראת פרשת השבוע "לך לך".

זושא: "הזוהר אומר שהקריאה של "לך לך" החלה הרבה לפני אברהם.

השפת אמת מלמד  שהיא לא הפסיקה.

היא עדיין קוראת לכל מי שמוכן לצלול עמוק יותר, לגדול, ולגלות מי הוא באמת.

אולי זו הסיבה שרצינו לשתף את השיר החדש דווקא עכשיו, במרחשוון.

אין חגים. אין רעש.

רק אנו, לומדים להרים את עצמנו.

למצוא קדושה בפשטות.

ולחלום על דרכנו קדימה.

אז תמשיך לעלות.

תמשיך לחלום.

כמו טיפה שעולה מן הים,

כמו קרן אור שנעה במסלולה,

אתה תמצא את דרכך".

