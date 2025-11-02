אפרים אטיאס בשיר מרגש לבנו: "אתה הילד"

אפרים אטיאס, משיק את שירו השני "אתה הילד" – בלדה עוצמתית ומלאת נשמה, בעיבודו של אודי דמארי - על ילד שנולד לאחר שנים של תפילה וציפייה. השיר מביא את תחושת האב ברגע מרגש של אהבה ותודה לבורא, עם מסר נוגע ללב של אמונה,

דרך וערכים שילוו את הילד במסעו בעולם במסעו החדש. (בתמונה: אפרים ובנו נהוראי)

קרדיטים:

מילים ולחן: אודי דמארי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אודי דמארי

מילים:

בית א: לא אשכח ת'רגע שאמרת אבא! כל כולי רעד מהתרגשות, אמרתי לעצמי את כל הלב שלי אני אתן לך זכור תמיד שאבא כאן איתך! קח צידה לדרך - תדע לך יש ערך ותאמין בעצמך - תלך ישר ה' איתך

בית ב: העולם הזה מושך אחורה - לא תמיד הכל צודק , תהיה חכם אל תעזוב את תורת אימך את כל הברכות את כל הטוב קח צידה לדרך - תדע לך יש ערך ותאמין בעצמך - תלך ישר ה' איתך

פזמון: אתה הילד שאליו כה התפללנו - והדמעות של אמא לא חוזרות ריקם - יש מלאכים בדרך ששומרים אותך אל תפחד! צא לדרך תעשה רק טוב - ותגיד תודה!