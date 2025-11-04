שעיה לקסיר מארח את חיים גורי בסינגל חדש: "בני"

שעיה לקסיר: "'בְּנִי' הוא תזכורת למשהו שכולנו יודעים עמוק בתוכנו — אך לעיתים קרובות שוכחים. עם ישראל הם 'בני בכורי ישראל' — בבת עינו של ה’, הילדים אשר הוא אוהב באהבה אבהית ללא תנאי.

שיר זה הוא שיר של מסע אל תוך האמת המעצימה הזאת — שֶׁה’ מתגאה ושָׂשׂ בכל צעד שלנו, קטן כגדול. הוא מושיט את ידו כאשר אנו מועדים, מחזק ומנחם אותנו כשאנו נלאים, ומוביל אותנו בעדינות אל הטוב האמיתי — גם כאשר הדרך שלפנינו נראית מעורפלת.

אִלּוּ רק היינו חיים בתודעה מתמדת של אמת זו — שאנו אהובים באמת, נישָׂאים בחיקו של אב מושלם — חיינו היו משתנים לבלי הכר. הדאגה הייתה נמסה לאמון, הפחד היה מתחלף באמונה, והבדידות — בתחושת שייכות עמוקה.

'בְּנִי' הוא ניגון של פרספקטיבה — בן הזוכר את הזרועות שהיו, ותמיד יישארו, פתוחות לקראתו".

קרדיטים:

מילים ולחן: שעיה לקסיר וחיים גורי.

הפקה מוזיקלית: גבריאל רייכמן "עקב"