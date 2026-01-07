כיכר השבת

משה דוויק בסינגל חדש: "שיר תודה"

הזמר והפייטן משה דוויק בסינגל חדש שכתב ללחן ערבי - "שיר תודה". ההפקה המוזיקלית והעיבודים של המעבד דוד ביתן (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר משה דוויק משחרר סינגל חדש בשם ״שיר תודה״ – שיר אמוני מרגש בסגנון ערבי עכשווי שהוא כתב את מילותיו ללחן ערבי קיים.

״שיר תודה״ הוא תפילה מוזיקלית פשוטה וישירה, הבאה מהלב. השיר עוסק בהודיה, באמונה גם ברגעים של קושי, ובקשר האישי והבלתי אמצעי בין האדם לבוראו. זהו שיר שמבקש לעצור לרגע, לנשום, ולהגיד תודה – על העבר, על העתיד, ועל עצם הזכות לחיות באמונה.

קרדיטים :

מילים- משה דוויק

לחן- ערבי

עיבוד והפקה מוסיקלית- דוד ביתן

לך אשיר שיר תודה.

והלב מלא בשמחה

גם שקשה יש אמונה אתה איתי בכל שעה

מודה אני על העבר

ומודה אני על העתיד

נתת לי נשמה לעבוד אותך באהבה.

פזמון:

נפשי צמאה לגאולה שלמה

שתגאל אותנו במהרה

ואז נשיר לך השיר

שיר תודה באהבה

אלי תתן בי השלווה

נחת בריאות ושמחה

לעשות תמיד רצונך ולקבל באהבה

גם לפעמים שקשה

יודע אתה מנסה

לא אשבר אף פעם כי בך אבטח לעולם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר