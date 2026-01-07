משה דוויק בסינגל חדש: "שיר תודה"

הזמר והיוצר משה דוויק משחרר סינגל חדש בשם ״שיר תודה״ – שיר אמוני מרגש בסגנון ערבי עכשווי שהוא כתב את מילותיו ללחן ערבי קיים.

״שיר תודה״ הוא תפילה מוזיקלית פשוטה וישירה, הבאה מהלב. השיר עוסק בהודיה, באמונה גם ברגעים של קושי, ובקשר האישי והבלתי אמצעי בין האדם לבוראו. זהו שיר שמבקש לעצור לרגע, לנשום, ולהגיד תודה – על העבר, על העתיד, ועל עצם הזכות לחיות באמונה.

קרדיטים :

מילים- משה דוויק

לחן- ערבי

עיבוד והפקה מוסיקלית- דוד ביתן

לך אשיר שיר תודה.

והלב מלא בשמחה

גם שקשה יש אמונה אתה איתי בכל שעה

מודה אני על העבר

ומודה אני על העתיד

נתת לי נשמה לעבוד אותך באהבה.

פזמון:

נפשי צמאה לגאולה שלמה

שתגאל אותנו במהרה

ואז נשיר לך השיר

שיר תודה באהבה

אלי תתן בי השלווה

נחת בריאות ושמחה

לעשות תמיד רצונך ולקבל באהבה

גם לפעמים שקשה

יודע אתה מנסה

לא אשבר אף פעם כי בך אבטח לעולם