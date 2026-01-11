שלמה שטאובר בסינגל רגש חדש: "השמיעני"

הרב והזמר שלמה שטאובר שעבר לאחרונה מברזיל לארצות הברית כדי לכהן כרב קהילה, מציג את הסינגל החדש "הַשְׁמִיעִינִי" – שיר מלא נשמה השואב השראה מהפסוקים המרגשים בשיר השירים, המתארים את בוא האביב: זמן של התעוררות טבעית והתחדשות רוחנית.

"כל פסוק בשיר השירים מלא ברמזים", מסביר שטאובר, "אבל הרמז הפשוט בשיר הזה הוא שכל אדם עובר תקופות שבהן הכל נראה קצת שחור, אפור ונרדם. ופתאום הדברים מתחילים לצמוח, לקבל צבע, ונכנסת רוח חדשה. אנחנו מבקשים את זה תמיד בתפילה – 'וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי'".

הפסוקים מדברים על הפרחים המופיעים על פני האדמה ועל קולה של התור המאותת כי הגיע זמן הזמיר – מסר של תקווה והתחדשות המיועד לכל מאזין.

המנגינה המיוחדת הולחנה על ידי משה ולדר, והקשר נוצר כאשר האחרון חיפש, כדרכו, חומרים מקוריים ומרעננים. "זה לחן מאוד יפה ומיוחד", מספר שטאובר, "שיר ערב מאוד – ממש כפי שאומרות המילים: 'וְקוֹלֵךְ עָרֵב'. ההפקה המוזיקלית של איתמר שקדי, שעבדתי איתו גם בעבר, מעניקה לשיר צליל מעודן ומרגש".

לסינגל ישנה גם משמעות אישית וגאוגרפית עבור שטאובר: "התחלתי לעבוד על השיר כשהייתי עדיין בברזיל, וההקלטות נעשו בסטודיו המקומי שם. זהו למעשה השיר האחרון שהפקתי בברזיל, ואני זוכה להוציא אותו כעת, כשאני כבר מתגורר בארצות הברית".

שטאובר, רב קהילה וחזן מוערך שפעל בריו דה ז'נרו במשך שני עשורים, מביא עמו ניסיון עשיר בתחום המוזיקה היהודית וממשיך בחזונו להביא שמחה ללבבות. עבורו, המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מעבודת הקודש והוא שואף לחלוק אותה עם העולם כולו.

קרדיטים:

מילים: שיר השירים

לחן: משה ולדר

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי