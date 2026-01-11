כיכר השבת

להקת "היום השמיני" בסינגל לכבוד יוסף מוקיר שבת

האחים בנצי ושמואל מרקוס - להקת 'היום השמיני' בסינגל חדש - “Shabbos State of Mind”, אותו כתב והלחין שמואל מרקוס על דמותו של יוסף מוקיר שבת. ההפקה המוזיקלית של בנצי מרקוס (סינגלים וקליפים)

לא מעט שירים נכתבו על דמותו הידועה של 'יוסף מוקיר שבת'. האיש שכיבד את השבת בדג הכי משובח בעיר, ולבסוף זכה גם לעשירות, כשמצא יהלום יקר בתוך בטן הדג.

אך על פי השיר החדש של להקת 'היום השמיני'" - “Shabbos State of Mind” - תודעת שבת", הסיפור הוא לא על עושר, אלא על אמונה. מציאת יהלום בתוך דג לא הופכת אדם ליוסף מוקיר שבת. יש אנשים שחיים בעולם חשוב ומשמעותי יותר מכל יהלום. אנשים קדושים, שהאמונה שלהם שווה יותר מכל אבן חן.

בעולם ובתרבות שמקדשים פרסום וכסף, השיר החדש של 'היום השמיני' מזכיר לנו שיש בחיים דברים חשובים הרבה יותר מיהלומים. לפעמים אנו צריכים ללמוד מדג הסלמון ולהבין את החשיבות של לשחות נגד הזרם.

להיות ב"תודעת שבת" זה לחיות מתוך מסירות, אמונה וקדושה. אנו מסתכלים מעבר לזוהר ולעולם הנוצץ שבחוץ, כי כבר יש לנו מלכה קדושה אחת, ושבת שמה.

קרדיטים:

הפקה וביצוע: היום השמיני

לחן ומילים: שמואל מרקוס

עיבוד: בנצי מרקוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר