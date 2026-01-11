להקת "היום השמיני" בסינגל לכבוד יוסף מוקיר שבת

לא מעט שירים נכתבו על דמותו הידועה של 'יוסף מוקיר שבת'. האיש שכיבד את השבת בדג הכי משובח בעיר, ולבסוף זכה גם לעשירות, כשמצא יהלום יקר בתוך בטן הדג.

אך על פי השיר החדש של להקת 'היום השמיני'" - “Shabbos State of Mind” - תודעת שבת", הסיפור הוא לא על עושר, אלא על אמונה. מציאת יהלום בתוך דג לא הופכת אדם ליוסף מוקיר שבת. יש אנשים שחיים בעולם חשוב ומשמעותי יותר מכל יהלום. אנשים קדושים, שהאמונה שלהם שווה יותר מכל אבן חן.

בעולם ובתרבות שמקדשים פרסום וכסף, השיר החדש של 'היום השמיני' מזכיר לנו שיש בחיים דברים חשובים הרבה יותר מיהלומים. לפעמים אנו צריכים ללמוד מדג הסלמון ולהבין את החשיבות של לשחות נגד הזרם.

להיות ב"תודעת שבת" זה לחיות מתוך מסירות, אמונה וקדושה. אנו מסתכלים מעבר לזוהר ולעולם הנוצץ שבחוץ, כי כבר יש לנו מלכה קדושה אחת, ושבת שמה.

יצחק בן ארזה ואלפי הילדים שרים לכבוד שבת יאיר טוקר | 11.01.26

קרדיטים:

הפקה וביצוע: היום השמיני

לחן ומילים: שמואל מרקוס

עיבוד: בנצי מרקוס