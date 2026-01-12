'ידידיה' הלחין את הפיוט של סבו הגדול: 'יונה מבית שביה'

ידידיה: "את הפיוט ׳יונה מבית שביה׳ סבנו רבי יוסף משאש זצ״ל פוסק, אומן ופייטן רבה של חיפה ואחד מחשובי רבני מרוקו.

רבי יוסף היה יחודי בפסקי ההלכה שלו בקירוב בני הקהילה למסורת ולמנהגי אבות וכך היה בבריאות עצומה מחבר את העם לתורה ולקהילה.

השנה יצא החינוך הממלכתי דתי לפרוייקט שכ500,000 ילדים נחשפים להגותו ומורשתו.

וכחלק מהפרויקט הזה נקראתי להלחין בלחן מחודש את המילים הקדושות והנוראות האלה שסודות גדולים טמונים בהם, להביא את המילים האלה בהפקה חדשנית מסורתית עם טיבול מרוקאי טוב וחיבור מוזיקלי ייחודי למעמד הר סיני קבלת התורה, שנקבל על הלב את העוצמה האדירה הזאת".

את האיור בעטיפה צייר רבי יוסף משאש בכתב ידו.

קרדיטים:

שירה: ידידיה אבולעפיה, יאיר פריאנטה,

יוסף משאש ( נכדו של רבי יוסף).

לחן: ידידיה אבולעפיה

עיבוד, הפקה מוזיקלית: אילן קינן

מילים:

יונה מבית שביה הוציא גדול דעה

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה

ובחדש שלישי לצאתה לחפשי

ירד צור קדושי משחקים שבעה.

פזמון:

סיני ההר בשן היה כולו עשן

כעשן הכבשן אש אל בו הופיעה

פלדות ברקים אדומים ירוקים

וקולות חזקים בשופר תרועה.

בית:

מאימת אל חרדו העם ורעדו

הוציאם ועמדו משה תחתית גבעה

שניים הם שמעו וחרדו וזעו

למשה הביעו דבר ונשמעה.