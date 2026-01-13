שני חיון בסינגל של חיזוק ותקווה: "אתה שווה"

האמן והיוצר שני חיון, מי שמצליח לשלב בטבעיות בין עולמות ההיפ-הופ האלטרנטיבי לבין שורשים אנדלוסיים עמוקים, משחרר את השיר "שווה" – המנון של ערך עצמי ואמונה פנימית בתקופה של טלטלות.

חיון, בעל תואר שני באתנומוזיקולוגיה ונגן רב-כלי המחובר לשירת הקודש, מביא בשיר זה את "שפת הלב" המזוהה איתו: כנה, חודרת ולא מתנצלת.

בעולם שבו אנו נמדדים לפי "חותמות" חיצוניות והצלחות נראות לעין, "שווה" מזכיר למאזין את היסוד היהודי העמוק – האדם שווה מעצם היותו. חיון כותב: "אתה שווה בלי תנאי, אתה שווה בלי גבול... לא משנה מה עליך יעידו, לא משנה מה ימים יגידו". השיר פונה לכל מי שמרגיש שהוא "מפסיד למחשבות" או "מחפש את עצמו בתוך המוסכמות", ומציע נחמה וחיזוק.

כאמן שנע על הציר שבין המציאות הבועטת לבין עולם הרוח, חיון מצליח לגעת בנקודות הכאב של "החיפוש העצמי".