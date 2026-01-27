מנחם שוקרון בסינגל חדש: "שירת העשבים 2026"

היוצר והזמר מנחם שוקרון חוזר עם סינגל חדש ומרגש, גירסה עכשווית ובועטת ליצירה הקלאסית "שירת העשבים" שכתבה נעמי שמר על פי תורת רבי נחמן מברסלב.

"השיר הזה קרא לי, וכשיש קריאה – אי אפשר להתעלם ממנה", משתף מנחם. "בתוך הצלילה אל המילים, צף ועולה ניגון עתיק: ניגון הרועה, ניגון ברדיצ'ב הידוע – ניגון של הלב".

הסינגל החדש יוצר חיבור מיוחד ובלתי צפוי בין הזמר העברי הקלאסי, ניגון חסידי עתיק ואווירה אלקטרונית עכשווית ובועטת. שירת העשבים מקבלת כאן פרשנות חדשה, המחברת עומק רוחני, מסורת ונשימה מודרנית. דברי רבי נחמן מברסלב, שנעמי שמר הלבישה בלחן כה מוכר, מקבלים חיים חדשים בעיבוד הרענן של עידן בלינסקי: "דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו..."

"יהי רצון שהניגונים יפתחו שערים ויביאו אור חדש לעולם", מסיים מנחם. "בזכות חיבורים מופלאים ומרגשים כאלה".

קרדיטים:

מילים: רבי נחמן מברסלב, נעמי שמר

לחן: נעמי שמר

עיבוד והפקה מוזיקלית: עידן בלינסקי