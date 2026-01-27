יעקב שוואקי במחרוזת 'סעודה שלישית' מתוך פרויקט הענק

הזמר המצליח יעקב שוואקי משיק ביצוע נוסף מתוך פרויקט הדגל שלו: "The Music of Shabbos" (מוזיקת השבת), אלבום מופת הכולל למעלה מ-100 שירי שבת מכל העדות והסגנונות, שמביא את אווירת השבת לכל בית יהודי.

מתוכו יוצאת כעת המחרוזת ״שלש סעודות״ המורכבת מנכסי צאן ברזל של גדולי המלחינים, ר׳ בן ציון שנקר, יוסי גרין, מונה רוזנבלום, משה גולדמן, אייבי רוטנברג ואחרים. הפרויקט, בהפקתם של שוואקי ודני גרוס, מאגד את צמרת המעבדים במוזיקה היהודית: מונה רוזנבלום, משה לאופר, סוקי ברי, ישראל לאם ויואלי דיקמן ליצירת עשר מחרוזות הסוקרות את השבת מכניסתה ועד יציאתה. החוויה המוזיקלית מקבלת עומק נוסף עם ספר נלווה בעריכת ישראל בסר (בשיתוף "ארטסקרול"), המביא את הסיפורים שמאחורי המילים והמנגינות, והופך את האלבום לנכס תרבותי בכל בית.