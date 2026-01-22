כיכר השבת
'תודה לך השם' מציגים:

איציק דדיה, אלכס קלייר ואפיקו-מן בסינגל קליפ לכבוד הבבא סאלי 

הזמרים איציק דדיה, אלכס קלייר ו'אפיקו-מן' בשיתוף פעולה מיוחד לכבוד הילולת הבבא סאלי זיע"א - "שטיח מעופף". ההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים)

(עריכה: עזריאל גרוס)

הבבא סאלי הקדוש זיע"א היה וממשיך להיות אור גדול עבור כל כלל ישראל. המסירות העצומה שלו לכל יהודי ויהודי מורגשת היטב גם היום, ואנו שואפים להתחבר לצדיק דרך אהבת ישראל, דאגה וערבות הדדית.

השיר החדש מבית 'תודה לך השם' לוקח אותנו חזרה אל שורשי המשפחה הקדושה, אל רבי שמואל – סב-סבו של הבבא סאלי וצדיק עצום בזכות עצמו. הסיפור מספר שכאשר רבי שמואל נדרש לחצות את הים לצורך מצווה, סירבו להעלות אותו לספינה כי לא היה בידו כסף. ללא היסוס, הוא הוציא את המחצלת הפשוטה שלו (ה"חצירא" בערבית), התיישב על שפת הים והחל ללמוד תורה. כשהספינה החלה להפליג, גם הוא החל לנוע, כשהוא גולש ברוגע על פני המים על גבי המחצלת, כמו שטיח מעופף, שקוע כולו בלימוד וללא שמץ של פחד.

הנס המופלא הזה הוא המקור לשם המשפחה "אבוחצירא" – אבי המחצלת. לכן אנו שרים על "טיסה על שטיח" עם הבבא סאלי הקדוש; זה אולי נשמע דמיוני, אבל זה אמיתי לגמרי. זוהי תזכורת חיה לכוחה של התורה, האמונה ואהבת ישראל שקרנו מהצדיק ומכל שושלת הקודש ממנה הגיע.

קרדיטים:

הפקה ועיבוד מוזיקלי: מנדי פורטנוי

לחן: לבנוני עממי עתיק

