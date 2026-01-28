משה צבי הגדול בסינגל חדש: "נתהפך הכל לטובה"

משה צבי: "השיר מספר את סיפורן של שתי טיפות.

אחת טיפה על עלה והשניה דמעה שנושרת מדמות שעומדת לבד בלילה חשוך וקר…

שתיהן לבד

ושתיהן מתרסקות על הרצפה…

ודווקא שם …על הרצפה הן מוצאות נחמה אחת בשניה.

״את השיר הזה כתבתי על עצמי בקטע של המוסיקה שלי , לאחר מעל 15 שנה ושבינתיים לא הגעתי למקום שקיוותי האמנתי ורציתי להגיע אליו…ויש רגעים של משבר ויאוש ושוב תקווה ושוב נפילה…אבל בסופו של דבר אני זוכר את מה שאמר רבינו : "יש ענין שנתהפך הכל לטובה!״".

קרדיטים:

מילים לחן ושירה: משה צבי הגדול

הפקה ונגינה: אייל אהרון