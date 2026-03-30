כיכר השבת

פרויקט 'בטחו בו' מארח את יואל ג'ייקובסון בסינגל חדש: "אני מאמין"

סינגל ראשון מתוך פרויקט "בטחו בו" העוסק בחיזוק האמונה והביטחון בהשם יתברך. המילים והלחן של הזמר והיוצר יואל ג'ייקובסון, הפקה מוזיקלית: נפתלי בלומנטל (סינגלים וקליפים)

פרויקט "בטחו בו" נרגש להוציא את הסינגל הראשון שלו, "אני מאמין", לקראת חג הפסח. המטרת הפרויקט לחזק את החיבור לזהות היהודית, לאמונה ולביטחון, דרך שילוב של לימוד ומוזיקה.

מושג ה"ביטחון" הוא אבן יסוד ביהדות, אך לעיתים קרובות הוא נותר לא ברור, ורבים מתקשים להבין איך ליישם אותו הלכה למעשה ביומיום. המטרה של "בטחו בו" היא לגשת לנושא הזה דרך סדרת סדנאות המשלבות לימוד ממקורות, שיח, שו"ת וקומזיץ מוזיקלי – הכל כדי לעזור למשתתפים להפנים את המושגים האלו ולחיות אותם באמת. בזמן שהתוכנית המלאה נמצאת בשלבי פיתוח, בפרויקט כבר מקיימים אירועים נקודתיים במתכונת זו.

"בטחו בו" מקווים שהשיר הזה יעניק לכם השראה והתרוממות רוח לקראת הפסח.

שיר הבכורה של הפרויקט משקף נושאים מתוך ספר הכוזרי בשלושה חלקים:

העמקת ההבנה וההכרה בהשם יתברך, למרות שיש הרבה מעבר למה שאנו מסוגלים לתפוס בשכלנו.

התגבשות עם ישראל כעם הנבחר.

המסע שלנו בתוך הגלות, מתוך אמונה בלתי פוסקת בגאולה העתידה.

הפזמון נכתב בהשראת ה"אני מאמין" של הרמב"ם ופיוט "יגדל".

קרדיטים:

מילים, לחן וביצוע: יואל ג'ייקובסון

הפקה מוזיקלית: נפתלי בלומנטל

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

