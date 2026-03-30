כיכר השבת

מענדי ויזל בסינגל חדש: "שלוש מילים"

הזמר והיוצר מענדי ויזל בסינגל חדש שכתב והלחין ליד קברה של רחל אמנו. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלון הלל (סינגלים וקליפים)

בימי ניסן העליזים בהם האילנות מלבלבים, הזמר והיוצר מענדי ויזל מגיש שיר חדש 'שלש מילים'

ויזל: "זהו ניגון קדוש שנולד מתוך תפילה ממעמקי הלב בין עצי הזית ליד הקבר של מאמע רחל בבית לחם.

העיבוד שלו נכתב והופק ע"י אלון הלל, למי שלא מכיר, יהודי מאד מיוחד מ'בת עין' - מתוך הקשבה ומחשבה עמוקה מה השיר רוצה... בלי רעשי רקע.

אחר כך הגיע גם דייויד טויב הוסיף קצת פלפל ותבלינים, ויצא תבשיל ממש מעניין...

האזינו ביישוב הדעת, תתחברו לרצון, לחיפוש בעקשנות והתמדה, זה ניגון שמסוגל לקחת אתכם לעולם האצילות".

קרדיטים:

מילים ולחן: מענדי ויזל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלון הלל

הפקת שירה: דייויד טויב

