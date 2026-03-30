יענקי ווליגר בביצוע חדש לפסח: "נשמת"

הזמר החסידי מארה"ב, יענקי ווליגר, משחרר קאבר מרגש לשיר "נשמת", בלחנו של בנצי שטיין ובעיבוד מוזיקלי מיוחד של אברימי לונגר.

בחג הפסח, כשבכל בית יהודי מתכנסים יחד ל "ליל הסדר" אנחנו מתפללים יחד את התפילה המרגשת "נשמת כל חי" – תפילה של הודיה עמוקה להשם יתברך על כל החסדים שהוא גומל עמנו בכל יום.

זהו רגע של חיבור, של משפחה, ושל הכרת הטוב כשכולנו יושבים סביב שולחן הסדר, מספרים ביציאת מצרים ומודים להקב''ה על כל הטוב שבחיינו.

קרדיטים:

לחן וביצוע במקור: בנצי שטיין

ביצוע: יענקי ווליגר

עיבוד מוזיקלי: אברימי לונגר