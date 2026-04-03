כיכר השבת

דודי ברים ו'שטעלע' בביצוע חדש ומרגש ליצירה המיתולוגית

"הללו" יצירת ההלל המפוארת של המלחין החסידי האגדי, ר' יעקב תלמוד זוכה לביצוע מחודש של דודי ברים ומקהלת 'שטעלע'. העיבוד המוזיקלי של ר. פרנסי (סינגלים וקליפים)

בימים שבהם המציאות מטלטלת והלב מחפש אחיזה, מקבל הפסוק "הללו את ה’ כל גויים" עומק מחודש. הווארט החסידי הידוע מעניק לו פרשנות חדה: דווקא הם, היודעים מה תוכנן ומתוכנן נגד עם ישראל, בסתר, בבונקרים, הם אלו שמכירים באמת בגודל הנס. אנחנו רואים את הגלוי, אך הם נחשפים גם לנס שבנסתר, לאותה הצלה מתמשכת "והקב"ה מצילנו מידם" פעם אחר פעם.

כעת זוכה היצירה המיתולוגית של ר’ יעקב תלמוד ז"ל לעיבוד מחודש ומוקפד בביצוע האנסמבל החסידי "שטעלע", בהובלת דודי ברים.

קרדיטים:

לחן: ר’ יעקב תלמוד ז"ל

ביצוע: שטעלע – האנסמבל החסידי

ניהול והפקה: דודי ברים

סולן מוביל: ראובן גולדברג

ליווי מוסיקלי: חיים פלאם

עיבוד: ר. פרנסי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר