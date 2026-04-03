דודי ברים ו'שטעלע' בביצוע חדש ומרגש ליצירה המיתולוגית

בימים שבהם המציאות מטלטלת והלב מחפש אחיזה, מקבל הפסוק "הללו את ה’ כל גויים" עומק מחודש. הווארט החסידי הידוע מעניק לו פרשנות חדה: דווקא הם, היודעים מה תוכנן ומתוכנן נגד עם ישראל, בסתר, בבונקרים, הם אלו שמכירים באמת בגודל הנס. אנחנו רואים את הגלוי, אך הם נחשפים גם לנס שבנסתר, לאותה הצלה מתמשכת "והקב"ה מצילנו מידם" פעם אחר פעם.
כעת זוכה היצירה המיתולוגית של ר’ יעקב תלמוד ז"ל לעיבוד מחודש ומוקפד בביצוע האנסמבל החסידי "שטעלע", בהובלת דודי ברים.
קרדיטים:
לחן: ר’ יעקב תלמוד ז"ל
ביצוע: שטעלע – האנסמבל החסידי
ניהול והפקה: דודי ברים
סולן מוביל: ראובן גולדברג
ליווי מוסיקלי: חיים פלאם
עיבוד: ר. פרנסי
0 תגובות