דודי ברים ו'שטעלע' בביצוע חדש ומרגש ליצירה המיתולוגית

בימים שבהם המציאות מטלטלת והלב מחפש אחיזה, מקבל הפסוק "הללו את ה’ כל גויים" עומק מחודש. הווארט החסידי הידוע מעניק לו פרשנות חדה: דווקא הם, היודעים מה תוכנן ומתוכנן נגד עם ישראל, בסתר, בבונקרים, הם אלו שמכירים באמת בגודל הנס. אנחנו רואים את הגלוי, אך הם נחשפים גם לנס שבנסתר, לאותה הצלה מתמשכת "והקב"ה מצילנו מידם" פעם אחר פעם.