יגאל לאופר מחדש את הניגון של יעקב אבינו

הזמר והיוצר יגאל לאופר, הוציא אלבום חדש מלחניו "קרוב ופתוח". 12 שירים חדשים שכתב והלחין וגם עיבד והפיק מוזיקלית בעצמו. זהו אלבומו השני של לאופר.

האזינו ל"ניגון אבינו יעקב" מתוך האלבום אותו מבצע מחדש לאופר. אולי אחד הניגונים העתיקים שידועים לנו. התווים של הניגון פורסמו בעבר בקונטרס ה'תולדות' שבספר 'דעת קדושים' להגה"ק מבוטשטאש ומשם הוקלטו כמה פעמים בין היתר על ידי ליפא שמלצער באלבום "לעילא ולעילא".

לאופר: "הבעש"ט סיפר שפעם כשהלך להתבודד בשדה כדרכו, שמע רועה מנגן את הניגון המיוחד הזה, ואמר הבעש"ט "ככשמעתי הניגון הזה כמעט והפכתי לטלה בצאן של יעקב אבינו".

המקשיב טוב ישמע בניגון את מאורעות חייו הסוערים של יעקב אבינו ומי יודע אם לא את הניגון הזה שלח יעקב עם בניו אל שליט מצרים (יוסף) "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יִשְׂרָאֵל אֲבִיהֶם ... זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ מִזִּמְרַת הָאָרֶץ בִּכְלֵיכֶם וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ מִנְחָה" ואולי בגלל הניגון הזה "...לֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק..." ואע"פ שלא רצה עדיין להתוודע לאחיו התפרק ואמר להם "אני יוסף אחיכם... העוד אבי חי"?

קרדיטים:

לחן: חסידי עתיק ומקורו מיוחס לבעש"ט\רבי ישראל מרוז'ין\יעקב אבינו

הפקה מוזיקלית ועיבודים: יגאל לאופר