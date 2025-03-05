לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
צפו בתיעוד (חסידים).
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד קריית ויז'ניץ הופיע אתמול (ראשון) בקרב קהילות ויז'ניץ בביתר לביקור הוד | תחילה התפלל תפילת שחרית עם ילדי הכיתות הגדולות מהת"ת, בהמשך הופיע לביקור בבנין הת"ת, ולאחר מסיבת חנוכה העניק 'מעות חנוכה' שנתברכו ע"י אביו האדמו"ר מויז'ניץ עבור ילדי החמד | צפו בתיעוד (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר בנו הגדול של האדמו"ר מויז'ניץ במכירת חמץ בבית ההוראה בקרית ויזניץ | הגה"צ האב"ד יערוך את ליל הסדר השני לבני חו"ל למאות בחורי ויזניץ מרחבי העולם, שהגיעו לעשות את החג בצל האדמו"ר | (חסידים)