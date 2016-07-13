שיתוף הפעולה של Swarovski, מותג הכובעים ’47 ו-MLB לוקח את אחד הסמלים המזוהים ביותר של ניו יורק והופך אותו מפריט ספורט יומיומי לאביזר אופנה נוצץ במיוחד | הכובע החדש, שמחירו 150 דולר, מגיע בצבעי פסטל רכים, עם לוגו ה-NY המפורסם משובץ בקריסטלים שקופים, ומסמן שוב את המעבר של אופנת הספורט אל עולם היוקרה (בעולם)
במהלך חג הפורים העניקו לאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק מפת ענק חדשה לכיסוי החלה שיוצרה במיוחד עבורו על ידי מפעל 'מפואר' בבורו פארק • המפה המיוחדת והנדירה נתפרה מבד משי יוקרתי בשילוב אבני סברובסקי נדירים ביופיים ובאיכותם • צפו בתמונות