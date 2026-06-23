הכובע המשובץ ( צילום: יצרן )

בעולם האופנה דיברו בשנים האחרונות לא מעט על "יוקרה שקטה", צבעים רגועים, לוגואים קטנים ופריטים שמנסים לא למשוך יותר מדי תשומת לב. אבל שיתוף הפעולה החדש של Swarovski, מותג הכובעים האמריקני ’47 וליגת הבייסבול MLB עושה בדיוק את ההפך: הוא לוקח את כובע הניו יורק יאנקיז הקלאסי, אחד מפריטי הספורט המזוהים ביותר בעולם, ומעניק לו טיפול נוצץ במיוחד.

במרכז הכובע נמצא כמובן לוגו ה-NY המפורסם של היאנקיז, אלא שהפעם הוא אינו רק רקום על הבד. הלוגו שובץ ביותר מ-100 קריסטלים שקופים של Swarovski, בחיתוכי בגט ועגול, מה שהופך את הכובע מפריט מרצ'נדייז ספורטיבי רגיל לאביזר שנראה כמעט כמו תכשיט לביש. הקולקציה נוצרה במסגרת Swarovski Creators Lab, תוכנית שיתופי הפעולה של המותג, שקשורה גם לחגיגות 130 שנה לבית הקריסטלים האוסטרי. הכובע מבוסס על דגם Clean Up של ’47, אחד הדגמים המזוהים והנמכרים של החברה, והוא עשוי 100 אחוז כותנת טוויל. מדובר בכובע בגזרה רכה, עם מצחייה מעוגלת ורצועת התאמה מאחור, כלומר הוא שומר על הנוחות והקלילות של כובע בייסבול קלאסי, אבל מוסיף להן נוכחות יוקרתית וברק שאי אפשר לפספס. לפי עמוד המוצר הרשמי של Swarovski, הדגם מוגדר כמהדורה מוגבלת ומחירו עומד על 150 דולר.

הכובע בצבעים שונים ( צילום: יצרן )

הכובע ( צילום: יצרן )

הקולקציה מגיעה בארבעה צבעים: ורוד בהיר, כחול כהה, תכלת וגוון מרשמלו בהיר. הבחירה בצבעים רכים מעניינת במיוחד, משום שהיא מאפשרת לכובע להישאר אופנתי ואלגנטי, למרות הקריסטלים הבולטים. זה לא פריט שמנסה להיראות ספורטיבי בלבד, אלא כזה שנועד להשתלב עם מלתחה עירונית, אופנת רחוב, וגם עם לבוש מוקפד יותר.

מעבר לברק, יש כאן גם סיפור היסטורי קטן. לוגו ה-NY של היאנקיז נולד הרבה לפני שהפך לסמל ספורטיבי עולמי. לפי מקורות היסטורים שונים המקור שלו מגיע עוד מ-1877, כחלק מעיצוב מדליית כבוד של משטרת ניו יורק שנעשה על ידי לואיס טיפאני, בנו של מייסד Tiffany & Co. היאנקיז אימצו את הסמל בשנת 1909, ומאז הוא הפך לאחד הלוגואים המוכרים ביותר בעולם הספורט והאופנה.

כעת המסר ברור: כובע בייסבול כבר מזמן אינו רק פריט שמניחים על הראש בדרך למגרש. הוא הפך לסמל תרבותי, לפריט אופנה ולדרך להצהיר על סגנון אישי. במקרה של Swarovski והניו יורק יאנקיז, ההצהרה הזו נוצצת במיוחד.