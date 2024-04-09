לאחר הצלחה בינלאומית חסרת תקדים בארצות הברית, אנגליה וקנדה, מותג היוקרה Aish Tamid Hats מגיע סוף־סוף לישראל, ומביא עמו בשורה אמיתית לעולם המגבעות החרדי: לראשונה, ניתן לשאת את המגבעת והציוד האישי באותו תיק.
משה מנס יוצא לסיור צבעוני בחנות כובעים עתיקה בבירת האופנה העולמית • שיחה מרתקת על ארבעה דורות של מסחר בכובעים, מה הקלאסי היום ולמה צעירים קונים כובע? • וגם, מה רוצים היהודים, איזה כובע הם אוהבים ומה חושבים הגויים על הראש היהודי • מסע מצולם (מעניין)
מתיסיהו, זמר הרגאיי הפופולרי שעורר בעבר סערה כשהסיר את כיפתו ופאותיו לאחר כ-15 שנים של חזרה בתשובה, נצפה בחנות כובעים בעת שהגיע לרכוש מגבעת לילדו, לקראת בר המצווה שלו, בליווי מעצב האופנה החרדי מנדי סאכו (ברנז'ה)