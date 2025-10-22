לאחר שנים של מחשבה, עיצוב ובדיקות בשטח, נולד הרעיון ששינה את הכל: תיק אחד, שמגן על המגבעת בצורה מושלמת ( צילום: יח"צ )

מדובר בחדשנות מהפכנית ששינתה את חוויית הנסיעה של בני תורה ברחבי העולם. תיקי Aish Tamid מאפשרים לשמור על המגבעת בצורה מושלמת, ובמקביל לשאת בגדים, ספרים, טלית, נעליים או מחשב נייד – הכול באותו תיק יוקרתי, אלגנטי ונוח.

ועכשיו, בפעם הראשונה בישראל, ניתן לרכוש את מוצרי Aish Tamid – במלאי מוגבל במיוחד.

מהפכה בעולם המגבעות החרדי

המגבעת היא לא רק פריט לבוש – היא סמל. היא מבטאת זהות, כבוד ומסורת.

אבל במשך שנים רבות, מי שנסע לשבת, לעבודה או ללימודים, התמודד עם קושי פשוט: כיצד לשמור על המגבעת מבלי לוותר על מקום לשאר הדברים?

מותג Aish Tamid נולד בדיוק מהמקום הזה.

לאחר שנים של מחשבה, עיצוב ובדיקות בשטח, נולד הרעיון ששינה את הכל: תיק אחד, שמגן על המגבעת בצורה מושלמת – ובו־זמנית מאפשר לקחת את כל מה שצריך ליום שלם, לשבת או לנסיעה לחו"ל.

החדשנות של Aish Tamid – תיק אחד לכל הצרכים

תיק הנסיעה היוקרתי – Aish Tamid Hat Travel Bag

הדגם שהפך לשם דבר ברחבי העולם. תיק נסיעה חצי־קשיח, קל במיוחד, עם מבנה פנימי מעוגל השומר על צורת המגבעת בשלמותה.

החידוש הגדול של הדגם הוא בכך שהוא משלב תא פנימי נפרד ועמיד למגבעת, יחד עם תא רחב נוסף לבגדים, חפצים אישיים, טלית, נעליים או מחשב.

במקום להחזיק שני תיקים – תיק אחד עושה הכול.

התוצאה היא נוחות מקסימלית, שמירה מושלמת על המגבעת, ומראה נקי ואלגנטי.

לדברי מייסדי המותג:

"ניסינו ליצור פתרון אמיתי לבחורים ואברכים שנוסעים לשבת או לישיבה. רצינו תיק שיכבד את המגבעת, אבל גם יאפשר להם לקחת איתם כל מה שהם צריכים – בקלות ובסגנון."

Aish Tamid Hat Messenger Bag – לשימוש יומיומי

הדגם החדש – Messenger Bag – נועד למי שנושא מגבעת במהלך היום ורוצה תיק אחד שיתאים לכל מטרה: לעבודה, ללימודים או לפגישות.

התיק מעוצב במראה קלאסי ויוקרתי, וכולל מערכת אחסון פנימית ייחודית השומרת על המגבעת ומונעת לחץ או עיוות בצורתה. בנוסף, יש מקום ייעודי למחשב, ספרים, טלית ותיק תפילין.

ה־Messenger Bag הפך לפתרון מושלם עבור אנשי מקצוע, רבנים ותלמידי ישיבה שרוצים לשמור על הופעה מוקפדת – מבלי לוותר על נוחות ופרקטיות.

Aish Tamid Signature Hats – המגבעות עצמן

בהמשך להצלחה העצומה של תיקי החברה, השיקה Aish Tamid גם ליין מגבעות ייחודי משלה.

המגבעות מיוצרות מחומרים איכותיים במיוחד, בעבודת יד מדויקת, ומשלבות נוחות, עמידות ואלגנטיות מוקפדת.

כל מגבעת נושאת את חותם האיכות של Aish Tamid – סמל מובהק לטעם טוב, הקפדה על פרטים וסטייל חסידי מודרני.

בין קדושה ליוקרה

ייחודה של Aish Tamid טמון בשילוב הנדיר שבין מסורת עתיקה לבין עיצוב מודרני.

זהו מותג שנולד מתוך הבנה עמוקה של הצרכים של הציבור החרדי - ושם לעצמו מטרה ליצור מוצר שיכבד את המסורת, אך גם יעמוד בסטנדרטים של יוקרה בינלאומית.

כל תיק מיוצר מחומרים חזקים ועמידים במיוחד, עם תפרים מדויקים, רוכסנים איכותיים ועיצוב חכם שמאפשר שימוש יומיומי לאורך שנים.

לכל מוצרי החברה - כנסו >>