מדובר בחדשנות מהפכנית ששינתה את חוויית הנסיעה של בני תורה ברחבי העולם. תיקי Aish Tamid מאפשרים לשמור על המגבעת בצורה מושלמת, ובמקביל לשאת בגדים, ספרים, טלית, נעליים או מחשב נייד – הכול באותו תיק יוקרתי, אלגנטי ונוח.
ועכשיו, בפעם הראשונה בישראל, ניתן לרכוש את מוצרי Aish Tamid – במלאי מוגבל במיוחד.
מהפכה בעולם המגבעות החרדי
המגבעת היא לא רק פריט לבוש – היא סמל. היא מבטאת זהות, כבוד ומסורת.
אבל במשך שנים רבות, מי שנסע לשבת, לעבודה או ללימודים, התמודד עם קושי פשוט: כיצד לשמור על המגבעת מבלי לוותר על מקום לשאר הדברים?
מותג Aish Tamid נולד בדיוק מהמקום הזה.
לאחר שנים של מחשבה, עיצוב ובדיקות בשטח, נולד הרעיון ששינה את הכל: תיק אחד, שמגן על המגבעת בצורה מושלמת – ובו־זמנית מאפשר לקחת את כל מה שצריך ליום שלם, לשבת או לנסיעה לחו"ל.
החדשנות של Aish Tamid – תיק אחד לכל הצרכים
תיק הנסיעה היוקרתי – Aish Tamid Hat Travel Bag
הדגם שהפך לשם דבר ברחבי העולם. תיק נסיעה חצי־קשיח, קל במיוחד, עם מבנה פנימי מעוגל השומר על צורת המגבעת בשלמותה.
החידוש הגדול של הדגם הוא בכך שהוא משלב תא פנימי נפרד ועמיד למגבעת, יחד עם תא רחב נוסף לבגדים, חפצים אישיים, טלית, נעליים או מחשב.
במקום להחזיק שני תיקים – תיק אחד עושה הכול.
התוצאה היא נוחות מקסימלית, שמירה מושלמת על המגבעת, ומראה נקי ואלגנטי.
לדברי מייסדי המותג:
"ניסינו ליצור פתרון אמיתי לבחורים ואברכים שנוסעים לשבת או לישיבה. רצינו תיק שיכבד את המגבעת, אבל גם יאפשר להם לקחת איתם כל מה שהם צריכים – בקלות ובסגנון."
Aish Tamid Hat Messenger Bag – לשימוש יומיומי
הדגם החדש – Messenger Bag – נועד למי שנושא מגבעת במהלך היום ורוצה תיק אחד שיתאים לכל מטרה: לעבודה, ללימודים או לפגישות.
התיק מעוצב במראה קלאסי ויוקרתי, וכולל מערכת אחסון פנימית ייחודית השומרת על המגבעת ומונעת לחץ או עיוות בצורתה. בנוסף, יש מקום ייעודי למחשב, ספרים, טלית ותיק תפילין.
ה־Messenger Bag הפך לפתרון מושלם עבור אנשי מקצוע, רבנים ותלמידי ישיבה שרוצים לשמור על הופעה מוקפדת – מבלי לוותר על נוחות ופרקטיות.
Aish Tamid Signature Hats – המגבעות עצמן
בהמשך להצלחה העצומה של תיקי החברה, השיקה Aish Tamid גם ליין מגבעות ייחודי משלה.
המגבעות מיוצרות מחומרים איכותיים במיוחד, בעבודת יד מדויקת, ומשלבות נוחות, עמידות ואלגנטיות מוקפדת.
כל מגבעת נושאת את חותם האיכות של Aish Tamid – סמל מובהק לטעם טוב, הקפדה על פרטים וסטייל חסידי מודרני.
בין קדושה ליוקרה
ייחודה של Aish Tamid טמון בשילוב הנדיר שבין מסורת עתיקה לבין עיצוב מודרני.
זהו מותג שנולד מתוך הבנה עמוקה של הצרכים של הציבור החרדי - ושם לעצמו מטרה ליצור מוצר שיכבד את המסורת, אך גם יעמוד בסטנדרטים של יוקרה בינלאומית.
כל תיק מיוצר מחומרים חזקים ועמידים במיוחד, עם תפרים מדויקים, רוכסנים איכותיים ועיצוב חכם שמאפשר שימוש יומיומי לאורך שנים.
לקוחות המותג ברחבי העולם מעידים:
"זה לא עוד תיק למגבעת – זה תיק שמרגיש כמו חוויה. נוח, אלגנטי, מכובד, ומתאים בדיוק לאורח החיים שלנו."
גל ההצלחה הבינלאומי
מאז השקת המוצרים בארצות הברית, הפכו תיקי Aish Tamid לפריט חובה בקהילות החרדיות.
בחורי ישיבה, אברכים ואנשי עסקים בלייקווד, מונסי, לונדון ומלבורן כבר משתמשים בהם, והביקוש הולך וגדל.
אחד הלקוחות כתב:
"סוף סוף יש תיק שמאפשר לשאת את המגבעת יחד עם כל הציוד – בלי לפגוע בצורתה. פשוט גאוני."
הזדמנות חד־פעמית בישראל
הייבוא הרשמי של Aish Tamid לישראל יצא לדרך, והמוצרים זמינים כעת להזמנה במלאי מוגבל.
לרגל ההשקה, מוצעת הנחה בלעדית ומשלוח חינם לכל רחבי הארץ.
המשלוחים יוצאים מבית שמש, ומגיעים תוך ימים ספורים לירושלים, בני ברק, מודיעין, נתניה ותל אביב.
אם אתם מחפשים מתנה מושלמת לחתן, לבחור ישיבה, לרב או לעצמכם – זו ההזדמנות שלכם ליהנות מהחדשנות והאיכות שכבשו את העולם.
“אש תמיד” – לא רק שם, אלא שליחות
השם Aish Tamid - אש תמיד - נבחר בקפידה. הוא מבטא את הרוח הפנימית של המותג: שילוב של התמדה, מסירות וקדושה יחד עם חדשנות, יוקרה ודיוק.
כשם שהאש שעל המזבח לא כבתה לעולם, כך גם האש של Aish Tamid – האש של יצירתיות, איכות ואמונה - ממשיכה לבעור ולהאיר.
לסיכום
הגעת Aish Tamid Hats לישראל מסמלת עידן חדש בעולם המגבעות: לראשונה ניתן לשמור על המגבעת, לשאת את כל הציוד הדרוש, ולהיראות במיטבך – הכול בתיק אחד אלגנטי וחדשני.
המלאי מוגבל, ההתעניינות עצומה, והזמן קצר.
זה הרגע להצטרף למהפכה שכבשה את העולם היהודי.
Aish Tamid Hats – אש תמיד של סטייל, קדושה וחדשנות.
להזמנות: www.aishtamidhats.com
ווצאפ: +1-848-469-9344
לפרטים נוספים והזמנות קבוצתיות:
טלפון ישראלי: 058-583-8184
