לאחר הצלחה בינלאומית חסרת תקדים בארצות הברית, אנגליה וקנדה, מותג היוקרה Aish Tamid Hats מגיע סוף־סוף לישראל, ומביא עמו בשורה אמיתית לעולם המגבעות החרדי: לראשונה, ניתן לשאת את המגבעת והציוד האישי באותו תיק.
משה מנס יוצא לסיור צבעוני בחנות כובעים עתיקה בבירת האופנה העולמית • שיחה מרתקת על ארבעה דורות של מסחר בכובעים, מה הקלאסי היום ולמה צעירים קונים כובע? • וגם, מה רוצים היהודים, איזה כובע הם אוהבים ומה חושבים הגויים על הראש היהודי • מסע מצולם (מעניין)
בורסלינו:וידאו מרתק מעניק הצצה אל מאחורי הקלעים של פס ייצור כובעי בורסלינו. הוא יחשוף בפניכם מעט מסודות הייצור של מותג האיכות האיטלקי. זהו סיפורו של תהליך עיבוד מעשה אומן לכדי כובעי הגאווה של בורסלינו. סיפורו של תהליך מסורתי בן 150 שנה שהוביל את בורסלינו להיות הכובע האיכותי ביותר בעולם