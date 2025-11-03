תיק כובע

"סוף סוף נמצא פתרון" - כך פתח נתן סלומון, מייסד חברת "אש תמיד" לייצור תיקים, את הראיון המרתק שלו עם יוסי סרגובסקי. והפעם מדובר בפתרון שכל אברך, בחור ישיבה ואפילו בעלי בתים מחפשים: תיק אחד שמכיל את הכל - הספרים, המחשב הנייד, וגם את הכובע.

הרעיון שצמח מצורך אמיתי "יצרתי את התיק הזה לעצמי וגם נתתי את זה לעולם", מספר נתן בהתרגשות. "הגעתי להכרה שיש צורך גדול בתיק הזה, ואז הבאנו את זה לכל העולם". מדובר בפתרון מבריק לבעיה יומיומית שכל בחור או אברך מכיר: איך לסחוב במקביל את הכובע, הספרים, המחשב וכל שאר הציוד הנדרש ליום שלם בישיבה או בטיול לשבת? שותפות אחים עם חזון נתן לא פועל לבד - הוא שותף עם אחיו, תושב מבשרת ציון, שגם הוא רב. השניים יצרו יחד תיק חדשני עם שני תאים נפרדים: תא אחד מיוחד לכובע ותא שני לספרים, למחשב ולכל מה שנדרש. "זה ממש מגניב", מעיד סרגובסקי לאחר שצפה בסרטון המוצר.

"סוף סוף יש תיק שמאפשר לשאת את המגבעת יחד עם כל הציוד – בלי לפגוע בצורתה. פשוט גאוני." ( צילום: יח"צ )

הצלחה אמריקאית מרשימה

המספרים מדברים בעד עצמם: אלפיים תיקים כבר נמכרו בארצות הברית, והמוצר משווק ב-30 חנויות שם. "יש ממש הרבה אנשים שאוהבים אותו, והוא הולך ממש טוב", מספר נתן בגאווה. ועכשיו, אחרי ההצלחה המסחררת בחו"ל, הזמן של ישראל הגיע.

מחיר נגיש, זמינות רחבה

למרות שמדובר במוצר איכותי וייחודי, המחירים נשארו סבירים ונגישים:

- תיק גב - 350 ₪

- תיק צד - 400 ₪

"וואו, תשמע, זה לא יקר. זה באמת לא יקר לכזה דבר, לתיק כזה מיוחד", הגיב סרגובסקי בהתפעלות כשנחשף למחיר.

איך מזמינים?

המוצר זמין להזמנה דרך האתר www.ishtamenhats.com.he עם משלוח לכל רחבי הארץ. למעוניינים באיסוף עצמי, יש שלוש נקודות איסוף נוחות:

- ירושלים

- בית שמש (באזור רמות ב')

- מבשרת ציון

הייבוא הרשמי של Aish Tamid לישראל יצא לדרך, והמוצרים זמינים כעת להזמנה במלאי מוגבל.

"כולם צריכים את התיק הזה"

בסיום הראיון, נתן סיכם בביטחון: "כולם צריכים את התיק הזה". וסרגובסקי הסכים: "כל בחור צריך את זה, חייב את זה. אני בטוח שהתיק הזה יצליח גם בארץ. תמכרו הרבה יותר מאלפיים תיקים".

מדובר בפתרון חכם, מעשי ומוצלח שכבר הוכיח את עצמו בשוק האמריקאי, ועכשיו מגיע לשרת את הציבור החרדי בישראל. לבחורים, לאברכים ולכל מי שמחפש דרך נוחה ומסודרת לשאת את כל הציוד היומיומי - זה הזמן לשדרג את התיק.

להזמנות: www.aishtamidhats.com

ווצאפ: +1-848-469-9344

לפרטים נוספים והזמנות קבוצתיות:

טלפון ישראלי: 058-583-8184