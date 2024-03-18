ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לארה"ב בסוף חודש פברואר, כדי להשתתף בוועידת השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון איפא"ק שתתקיים בחודש הבא | תיתכן אפשרות גם לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ | גורמים בלשכת ראש הממשלה אישרו שהטיסה נשקלת (מדיני)
מצפייה בנאומו המלא - מתורגם לעברית - של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש בוועידת איפא"ק, לא ניתן להתעלם מאהבת היהודים האמריקנים אליו. נתניהו מצידו סיפק 'שואו' מושלם, שכלל פנייה ישירה לאנשים בקהל, הליכה על הבמה ושימוש בסרטונים (אקטואליה)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב בוועידת איפא"ק וניסה להוריד את להבות המחלוקת עם הממשל האמריקני: "הנאום לא בא להראות חוסר כבוד לנשיא אובמה או לנשיאות ארה"ב, יש לי כבוד גדול לשניהם. אנחנו כמו משפחה, אבל גם במשפחה יש חילוקי דעות" • צפו (חדשות, מדיני)