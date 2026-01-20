ברקע ההסלמה מול איראן, וצבירת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לארצות הברית בסוף חודש פברואר, כדי להשתתף בוועידת איפא"ק בוושינגטון, שמתקיימת בין 22 ל-24 בפברואר.

על פי הדיווח ב-ynet, תיתכן אפשרות גם לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, שאיתו נפגש נתניהו בחודש שעבר. גורמים בלשכת ראש הממשלה אישרו שנשקלת נסיעה לארצות הברית.

במקביל, בכאן חדשות דווח כי הדריכות בישראל בנוגע לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן עדיין נמשכת. דיונים והערכות מצב מתקיימים גם בימים האחרונים, כאשר ארה"ב מעבה כוחות באזור - וגם דואגת להבליט זאת.

בארה"ב אומרים כי המשך הפלת האינטרנט באיראן מלמדת על הפחד של המשטר. גורם אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי הלחץ המקסימלי של ארה"ב מכוון כלפי המשטר האיראני ולא העם באיראן, וארה"ב תמשיך לתמוך בגישה לאינטרנט בעבור העם האיראני, דבר שחושף את האמת על המתרחש באיראן.