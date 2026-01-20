כיכר השבת
מתגעגע לטראמפ?

ייפגשו שוב? נתניהו צפוי לטוס בחודש הבא לארה"ב, ולהשתתף בוועידה היוקרתית

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לארה"ב בסוף חודש פברואר, כדי להשתתף בוועידת השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון איפא"ק שתתקיים בחודש הבא | תיתכן אפשרות גם לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ | גורמים בלשכת ראש הממשלה אישרו שהטיסה נשקלת (מדיני)

נתניהו טראמפ במהלך המפגש האחרון (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

ברקע ההסלמה מול איראן, וצבירת הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, ראש הממשלה צפוי לטוס לארצות הברית בסוף חודש פברואר, כדי להשתתף בוועידת איפא"ק בוושינגטון, שמתקיימת בין 22 ל-24 בפברואר.

על פי הדיווח ב-ynet, תיתכן אפשרות גם לפגישה עם הנשיא , שאיתו נפגש נתניהו בחודש שעבר. גורמים בלשכת ראש הממשלה אישרו שנשקלת נסיעה לארצות הברית.

במקביל, בכאן חדשות דווח כי הדריכות בישראל בנוגע לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן עדיין נמשכת. דיונים והערכות מצב מתקיימים גם בימים האחרונים, כאשר ארה"ב מעבה כוחות באזור - וגם דואגת להבליט זאת.

בארה"ב אומרים כי המשך הפלת האינטרנט באיראן מלמדת על הפחד של המשטר. גורם אמריקני שצוטט בדיווח אמר כי הלחץ המקסימלי של ארה"ב מכוון כלפי המשטר האיראני ולא העם באיראן, וארה"ב תמשיך לתמוך בגישה לאינטרנט בעבור העם האיראני, דבר שחושף את האמת על המתרחש באיראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר