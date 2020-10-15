החל מהיום הראשון ללחימה הנחה ראש העיר, משה ליאון לפעול לחזרתה המלאה של מערכת החינוך בעיר- וזאת בכפוף להנחיות פיקוד העורף. עובדי העירייה ומינהל החינוך בעיר פעלו כל העת בכדי לשמור על שגרת חירום חינוכית, תוך השמשת כלל מוסדות החינוך, אבטחתם ומיגונם בהתאם להנחיות פיקוד העורף (חדשות מקומיות)
עם פרוץ המלחמה נפתח חמ"ל עיריית ירושלים לפעילות בחירום. כבר אז, החליט ראש העיר, משה ליאון, על קיום הערכות מצב יומיות, במהלכן מקבלים הוא, מנכ"ל העירייה וההנהלה הבכירה סקירה על מצבה של העיר, הפעולות והפערים הקיימים (חדשות מקומיות)