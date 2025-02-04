פלטפורמת הבינה המלאכותית Grokipedia, אותה יזם אילון מאסק כאלטרנטיבה "לא מוטה" לויקיפדיה, עומדת תחת ביקורת חריפה | מחקר חדש שפורסם לאחרונה מעלה כי מיליוני מקורות בציטוטי המערכת נחשבים לבעייתיים אף בוויקיפדיה עצמה | לצד הסתמכות על אתרי שוליים תועלתניים ותיאוריות קונספירציה, עולות גם טענות על העתקה נרחבת של תוכן מוויקיפדיה ומגמתיות עריכתית - ובעיקר הטיית התוכן לתפיסותיו של מאסק (טכנולוגיה)
מחקר בינלאומי מקיף של 300 מיליון מבחני רישוי באירופה חושף נתונים על תוחלת החיים של רכב חשמלי לעומת רכב בנזין • שיפור דרמטי באמינות: ירידה שנתית של 12% בתקלות ברכבים חשמליים, לעומת 6.7% בבנזין ו-1.9% בדיזל • בקטגוריית הבעירה הפנימית: אאודי וסקודה מובילות באמינות (רכב)