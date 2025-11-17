כיכר השבת
תחליף איכותי או מוצר מגמתי?

מהפכת הידע או סכנה למידע אמין? גרוקיפדיה מעוררת סערה

פלטפורמת הבינה המלאכותית Grokipedia, אותה יזם אילון מאסק כאלטרנטיבה "לא מוטה" לויקיפדיה, עומדת תחת ביקורת חריפה | מחקר חדש שפורסם לאחרונה מעלה כי מיליוני מקורות בציטוטי המערכת נחשבים לבעייתיים אף בוויקיפדיה עצמה | לצד הסתמכות על אתרי שוליים תועלתניים ותיאוריות קונספירציה, עולות גם טענות על העתקה נרחבת של תוכן מוויקיפדיה ומגמתיות עריכתית - ובעיקר הטיית התוכן לתפיסותיו של מאסק (טכנולוגיה)

גרוקיפדיה של אילון מאסק (צילום: Shutterstock)

גרוקיפדיה, האנציקלופדיה האינטרנטית שמבוססת על הבינה המלאכותית של xAI, חברה שהקים אילון מאסק, הושקה באוקטובר האחרון והוצגה כאלטרנטיבה לוויקיפדיה הנתפסת בעיני מאסק כמוטה פוליטית ומלאת "פרופגנדה". אולם מחקר שפרסמו חוקרי אינטרנט מאוניברסיטת קורנל מעיד דווקא על חששות כבדים: צוות המחקר מצא כי כ-6% מכלל הציטוטים בגרוקיפדיה נשענים על מקורות שוויקיפדיה מסווגת כ"בעייתיים", "מושחרים" או "לא אמינים" - שיעור כפול מאשר בוויקיפדיה עצמה. הסקירה אף זיהתה מאות ציטוטים מאתרים שבכלל אינם מצוטטים בוויקיפדיה מטעמי אמינות, בהם פורום הימין הקיצוני Stormfront, האתר InfoWars המזוהה עם תיאוריות קונספירציה, ואתרי אנטי-חיסונים כמו Natural News.

החוקרים, שערכו אנליזה על כמעט כל מאגר המאמרים בגרוקיפדיה (קרוב ל-900,000 ערכים), מדגישים כי המערכת מציגה נתונים ממקורות אלה ללא כל הסתייגות כדוגמת הערת אזהרה או הערכה לגבי איכותם. בתוך כך נמצא, כי ציטוטים ממקורות אמינים ("generally reliable") הם רק 7.7% מכלל הציטוטים - ירידה של כ-39% לעומת ויקיפדיה. בתגובה לביקורת, הדגישה קרן ויקימדיה כי "אפילו גרוקיפדיה לא הייתה יכולה להתקיים בלעדינו", תוך רמיזה ישירה לכך שהרבה מהתוכן בגרוקיפדיה הוא גרסה ערוכה של ערכי ויקיפדיה עצמם.

בין הממצאים העולים, התמקדה הביקורת גם במגמת העלאת ערכים ערוכים המשקפים את עמדותיו האישיות של מאסק בנושאים שנויים במחלוקת, ובקידום אינטרסים עסקיים שלו ושל חברותיו. הביקורת הציבורית לא אחרה לבוא, אך תגובת xAI הסתכמה בהודעת בוט אוטומטית תחת הכותרת "Legacy Media lies" - "התקשורת המסורתית משקרת".

עם מי האמת והאם העידן בו היה ניתן לסמוך על ידע הולך להעלם? האם גרוקיפדה שקמה במטרה להילחם במידע מוטה חוטאת באותה הבעיה בעצמה? קשה לומר בבירור ורק ימים יגידו.

