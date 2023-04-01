שוטרי מחוז ש"י עצרו פלסטינית מבית אומר שמצפון לחברון, בחשד לקשרים עם סוכן איראני וביצוע משימות שונות עבורו | היא הודתה במיוחס לה, ופירטה את הקשר עם הגורם והמשימות שבהן הייתה מעורבת | מעצרה הוארך בשמונה ימים (ביטחון)
פיגוע בגוש עציון: מחבל האיץ הערב במכוניתו סמוך לבית אומר שבגוש עציון ודרס שלושה לוחמי צה"ל - אחד מהם במצב קשה. המחבל הפלסטיני נורה ונוטרל | על פי דיווחים פלסטינים, המחבל ואביו עובדים במנגנוני הביטחון הפלסטינים - המחבל ללא רקע ביטחוני קודם (חדשות בארץ)
צה"ל מנהל בשעות האחרונות מרדף אחרי מחבלים שתקפו אוטובוס נוסעים ישראלי ליד בית אומר בדרך לחברון. המחבלים יידו אבנים וניפצו את השמשה הקדמית של האוטובוס ופצעו את הנהג. זו הפעם ה-9 שרכבים מותקפים באותו אזור בחודש האחרון