שוטרי מחוז ש"י עצרו פלסטינית מבית אומר שמצפון לחברון, בחשד לקשרים עם סוכן איראני וביצוע משימות שונות עבורו. על פי הודעת הפרקליטות הצבאית הבוקר (רביעי) בחקירה היא הודתה במיוחס לה, ופירטה את הקשר עם הגורם והמשימות שבהן הייתה מעורבת. מעצרה הוארך בשמונה ימים.

בפרקליטות הצבאית ביקשו לבצע השלמות חקירה בתיק, לרבות בדיקות טכנולוגיות ופעולות מודיעיניות נוספות, על מנת לבסס את הראיות נגד החשודה. בפרקליטות הדגישו כי מדובר בפרשה בעלת "רגישות ביטחונית גבוהה".

על פי הדיווח של ניצן שפירא בN12, היא נעצרה ב-6 באוגוסט בפעילות משותפת של שוטרי מחוז ש"י מתחנת עציון וצה"ל בחקירה שמתנהלת בשיתוף השב"כ וגורמי מודיעין נוספים בצבא. לפי החשד היא לא רק קיימה קשר עם סוכן איראני - אלא אף ביצעה עבורו משימות שונות.

החשודה הובאה למשרדי המודיעין בתחנת עציון, שם עברה תשאול ממושך: במהלך החקירה היא הודתה בחלק מן החשדות שיוחסו לה, ופירטה על הקשר עם הגורם העוין ועל המשימות שביצעה. בהמשך, בחקירה נוספת, כבר הודתה בכל החשדות שמיוחסים לה.