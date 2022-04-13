במקום לשבור את הראש ולחשוב מה להכין לערב יום כיפור, החלטתי להכין עבורכם רשימה של 10 מתכונים מנצחים: מאפים, תבשילים, תוספות וסלטים מזינים, שמותאמים במיוחד לערב הצום ולסעודת המפסקת. כל מתכון נבדק ומוכן כך שתוכלו ליהנות מההכנה בלי לחץ, והכי חשוב - שהכל טעים לכל המשפחה (אוכל)
בעברית הם נקראים "חֲבִיתִּיּוֹת" ומגיעים אלינו מארצות מזרח אירופה. מורן פינטו עם גרסה בסיסית וניטרלית שמתאימה למגוון מילויים: פירה עם בצל מטוגן, בשר מפורק, כבד קצוץ, ירקות מוקפצים, גבינה עם פודינג או גבינה מלוחה (מתכונים, אוכל)
כשאנחנו רוצים לגוון, אנחנו לוקחים מנות קלאסיות ומתחילים למלא - בגלילות חצילים, בתפוחי אדמה או בבחירה האהובה עלינו: בלינצ'ס. מורן פינטו עם מתכון לבלינצ'ס זהובים שאתם יכולים למלא בכל מה שתרצו - חלבי או בשרי (מתכונים לפסח, אוכל)
אף פעם לא היינו חסידים גדולים של מרק עוף. אבל בפסח, יחד עם האטריות הביתיות הללו שעשויות מבלינצ'ס, שכה אהבנו בילדותנו לעזור לאמא לטגן ואפילו נהגנו לבזוז כמה מהם בסתר, כל ארוחת צהריים אצלנו בבית מתחילה במרק עוף (מתכונים, אוכל)