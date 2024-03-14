התורה העניקה לבכור מעמד של כבוד וזכויות יתר, אך בבתים רבים הגבולות מיטשטשים והילד הופך לסמכות שמערערת את היררכיית הבית | הרב משה רבי מזהיר מפני המצב שבו הורים חוששים מהבן הדומיננטי או מנסים לרצות אותו על חשבון השקט המשפחתי, ומסביר למה התפקיד שלכם כהורים הוא להזכיר לכולם מי באמת מנהל את העסק – כדי למנוע בלאגן שעלול להתפרץ בשנים הבאות
שיחת השבוע בציבור החרדי הייתה על הנס הרפואי של הגאון רבי צבי קושלבסקי שחבק בן בכור והוא בגיל 88 ורעייתו כבת 55 | ישראל שפירא יצא ובדק האם בדורות הקודמים, בשנים בהם הרפואה לא הייתה משוכללת ומשופרת, היו מקרים שאנשים הולידו ילדים מעל גיל 80? | זה מה שהוא גילה (חרדים)