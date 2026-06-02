הישג פוליטי חרדי: בעקבות מגעים מרתוניים שניהל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מול שר החינוך יואב קיש ולשכת ראש הממשלה - גזירת סגירת שמונה תלמודי תורה של 'החינוך העצמאי' נדחתה | מאות תלמידים ועשרות מלמדים נושמים לרווחה לאחר הסרת הגזירה שריחפה עליהם ועל משפחותיהם (חדשות חרדים)
הזמר החסידי שלומי טויסיג שרק לפני תקופה השיק את אלבומו האחרון "טויסיג 2" חוזר עם סינגל חדש - 'בשורות טובות' אותו הוא מקדיש לרגל פדיון הבן של ידידו חנניה גולדנברג. פינקי וובער הלחין, רולי אזרחי עיבד מוזיקלית, מוישי קרויס עיבד קולית, ועל ההפקה חתום גרשי מושקוביץ • האזינו לביצוע הסוחף (סינגלים)