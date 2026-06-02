בשורה משמעותית הגיעה אמש (שני) לעולם תלמודי התורה: לאחר משא ומתן אינטנסיבי שניהל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני מול צמרת משרד החינוך והשר יואב קיש, ובמעורבות ישירה של לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הושג הסדר דרמטי המעניק דחייה של שנה לפחות בהחלטה לסגור שמונה תלמודי תורה שפעלו תחת רשת החינוך העצמאי.

ההסדר מהווה הקלה משמעותית עבור מאות משפחות שעמדו בפני אי ודאות קשה, ומעניק להנהלת החינוך העצמאי ולמנהלי המוסדות זמן יקר להיערך לדרישות מערכת משרד החינוך. כזכור, רק לפני שבוע סיקרנו ב'כיכר השבת' את המצוקה הקשה שפקדה את המוסדות, אשר עמדו בפני סכנת סגירה ממשית. נזכיר כי חרב הסגירה איימה על מספר תלמודי תורה ברחבי הארץ כולל מוסדות מוכרים בבני ברק כמו תלמוד תורה 'זכרון מאיר' ועוד בשל הדרישה המחייבת ללימודי ליבה.

מאחורי הקלעים: משא ומתן סביב השעון

על פי הנמסר, ח"כ גפני נכנס לעובי הקורה וניהל במשך ימים משא ומתן מורכב מול משרד החינוך. המשא ומתן התנהל בצל העתירה שהגישה עמותת חדו"ש לבג"ץ נגד החינוך העצמאי, בטענה לאי-סדרים במערך שעות הלימוד ואי-עמידה מלאה במכסת לימודי הליב"ה.

גורמים מקצועיים הסבירו כי בעוד שבעבר נהג המושג "כעומק העמידה בתנאים כך עומק התקציב", הרי שכיום הציבו משרדי הממשלה והערכאות המשפטיות דרישות סף נוקשות שאינן מאפשרות גמישות. בראשן עמדה הדרישה לעמידה בסעיפים ותנאי הרישיון של משרד החינוך – דרישה שלכאורה אינה מתקיימת בתלמודי התורה לבנים.

מכתבי השימוע שהחרידו את הקהילות

מנהלי המוסדות קיבלו לאחרונה הודעה דרמטית ממנכ"ל רשת החינוך העצמאי, הרב אליעזר (אזי) סורוצקין, המורה להם להיערך להליך שימוע קולקטיבי לצוותי החינוך, המלמדים והמורות. צעד זה, אף שהיה טכני ונבע מאילוצים רגולטוריים, הציב מאות משפחות בפני שוקת שבורה והעלה חששות כבדים מפני פיטורים המוניים, לצד דאגה מפני סגירת מוסדות הלימוד עבור אלפי תלמידים.

כעת, עם ההסדר שהושג, ניתן אורך רוח קריטי למוסדות. הדחייה של שנה מאפשרת למנהלים ולהנהלת החינוך העצמאי להיערך כראוי, לבחון את הדרישות ולמצוא פתרונות שיאפשרו את המשך פעילות המוסדות תוך עמידה בתנאים.

הקלה למאות משפחות

ההסדר מהווה, כאמור, בשורה משמעותית במיוחד עבור מאות מלמדים ומנהלים, ועבור אלפי תלמידים ובני משפחותיהם. חרב הסגירה, שריחפה מעל המוסדות ואיימה לשבש את שנת הלימודים הקרובה, מוסרת לפחות עד לשנת הלימודים הבאה, שתיפתח כסדרה.

נזכיר שההסדר הנוכחי מעניק הזדמנות לסדר את העניינים ולמצוא פתרונות ארוכי טווח לטובת החינוך העצמאי שיאפשרו את המשך פעילות המוסדות תוך שמירה על אופיים המיוחד.

גורמים בעולם התורה מביעים הערכה למאמציו של ח"כ גפני ולמעורבות הישירה של לשכת ראש הממשלה, שהובילו להסדר זה. כעת, כל העיניים נשואות לשנה הקרובה, בה יידרש החינוך העצמאי למצוא את הדרך להמשיך ולפעול תוך עמידה בדרישות המערכת.