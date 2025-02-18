פריז וצפון צרפת כוסו במעטה דק של שלג במהלך הערב והלילה, כאשר הטמפרטורות בעיר האורות צנחו אל מתחת לאפס | שישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, אחד מהם נפל לנהר הקפוא ולא שרד | גל קור כבד במדינות נוספות באירופה, אלפי טיסות בוטלו (חדשות, בעולם)
אמנם גל הקור שהיה אמור להתחיל ביום חמישי - נדחה לשבת בבוקר, אך כעת גם הוא קיבל שם בישראל, על ידי השירות המטאורולוגי בישראל, קפריסין ויוון | ומה הסיכוי שבאמת ירושלים תיצבע בלבן? | כל הפרטים (חדשות בארץ)
היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם עליה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי | מחר (שלישי) יהיה נאה, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהממוצע לעונה | מרביעי תחל ההתקררות החדה וגשם ירד לפרקים (התחזית המלאה)