שישה בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בתאונות דרכים ברחבי צרפת, בעקבות תנאי מזג אוויר קשים הכוללים שלג כבד והצטברות קרח על הצירים.

הלילה, פריז הבירה כוסתה במעטה דק של לבן כאשר הטמפרטורות צנחו אל מתחת לאפס, לשמחתם של תושבי הבירה הצרפתית שחגגו את המחזה הנדיר יחסית.

אחרים, מצאו את עצמם תקועים בפקקים במשך שעות ארוכות בעיר שאינה ערוכה כראוי לאירועי שלג.

לפי הדיווחים בצרפת, ביממה האחרונה הצטברו מאות קילומטרים של פקקים בעקבות תאונות דרכים ורכבים שנתקעו בקרח שהצטבר על הכבישים.

מחוז לאנד שבדרום המדינה רשם הבוקר שלושה קורבנות בשני אירועים נפרדים: שני בני אדם נהרגו בהתנגשות בין שני אוטובוסים בכביש המהיר A63, ואדם נוסף נספה בתאונה מצפון לעיר דאקס.

שר התחבורה, פיליפ טבארו, התייחס הבוקר למצב ואמר כי מדובר ב"אירוע שהוערך בחסר על ידי שירותי המטאורולוגיה". לדבריו, למרות עוצמת המשקעים, הלילה באזור פריז עבר בצורה תקינה יחסית הודות לפעולות מנע של פיזור מלח על הכבישים, שנועדו למנוע מצב של נהגים הלכודים בדרכים.

באזור איל-דה-פראנס דווח על שני הרוגים נוספים. ביום שני בבוקר נהרג נהג רכב מסחרי בן 32 בפרל-אן-ברי, לאחר שמשאית החליקה על הכביש ופגעה חזיתית ברכבו. בתאונה זו נפצעו שני בני אדם נוספים באורח קשה.

במקרה אחר, מחריד במיוחד, שאירע במהלך הלילה, נהרג נהג רכב הסעות לאחר שאיבד שליטה על רכבו בשל הקרח, פגע במדרכה וצנח לנהר המארן. נוסע שהיה עמו הצליח להיחלץ מהרכב ופונה לבית החולים כשהוא סובל מהיפותרמיה. לפי הדיווח, נהג רכב ההסעות לא ידע לשחות, מה שהביא למותו.

במקביל לדיווחים על התאונות, הובהר כי מותו של צעיר במהלך שיעור נהיגה על אופנוע באזור רן ביום שני לא נגרם כתוצאה ממזג האוויר כפי שסברו תחילה, אלא בעקבות אירוע מוחי.

מזג האוויר הוביל לשיבושי תנועה נרחבים, כאשר בערב יום שני נרשם שיא של 1,000 קילומטרים של עומסי תנועה באזור פריז. למרות שחלק מקווי האוטובוס בבירה חזרו לפעול הבוקר, במחוזות רבים במערב המדינה בוטלו הסעות התלמידים. חברת הרכבות הלאומית הודיעה על עיכובים והגבלת מהירות הנסיעה בצירים המערביים ובקווי הרכבת המהירה בשל הצטברות השלג על המסילות.

גל קור מכה את אירופה

נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם הפך ביממה האחרונה למוקד של כאוס תעופתי, כאשר קרוב ל-1,000 טיסות בוטלו בשל שלג כבד וקרח ששיתקו את מסלולי ההמראה.

חברת התעופה ההולנדית KLM הודיעה על ביטול מאות טיסות, בהן גם הקווים בנתיב לישראל, בעוד מטוסים שהיו בדרכם לנמל הופנו ליעדים חלופיים בגרמניה. נוסעים רבים נותרו תקועים בטרמינל תחת חוסר ודאות מוחלט, לאחר שרשויות הנמל הודיעו רשמית כי "אין מסלולי המראה זמינים".

השיבושים הקשים בתנועה האווירית התפשטו למדינות נוספות ביבשת. בבריטניה נרשמו עיכובים משמעותיים בנמלי התעופה במנצ'סטר וברמינגהאם, ובנמל התעופה בליברפול הופסקה הפעילות זמנית לצורך פינוי שכבות קרח מהמסלולים. גם בשווייץ דיווחו נמלי התעופה בציריך ובז'נבה על מאות טיסות שבוטלו או עוכבו עקב שילוב של שלג וגשם קפוא, מצב שהוביל לביטולי טיסות גם בברלין, בקופנהגן ובמילאנו.

מעבר למשבר בתעופה, גל הקור הקיצוני השפיע קשות על חיי היומיום. בבריטניה צנחו הטמפרטורות למינוס 12.5 מעלות, מה שהוביל לסגירת מאות בתי ספר בסקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד. בברלין אלפי תושבים נותרו ללא חשמל בעקבות תקלות שנגרמו מהקפיאה, ובסקוטלנד נמדדה היערמות שלג חריגה של למעלה מחצי מטר.

גם מערך התחבורה היבשתי ספג פגיעה קשה. בהולנד הושבתה לחלוטין תנועת הרכבות באזור אמסטרדם במהלך שעות הבוקר של יום שני, ובסקוטלנד הופסקו שירותי המעבורות והרכבות עקב תנאי השטח המסוכנים. הרשויות ברחבי היבשת קוראות לציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות, שכן התחזית צופה כי תנאי הקפיאה יימשכו בימים הקרובים.