פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין ביום שישי לתוכנית הבוקר של ערוץ 12 בהגשת יואב לימור וגלית גוטמן, במהלך השידור התפתח עימות בין כהן לגוטמן בשל התבטאות של המגישה על תשלומי המיסים של המגזר החרדי | צפו (חרדים)
המגישה שעשתה שימוש בדימויים אנטישמיים מהעבר נגד הציבור החרדי ועוררה סערה, מיהרה להתנצל על דבריה | החברה המשדרת התנערה מהדברים המזעזעים ועדכנה כי היא הוזמנה לבירור דחוף אצל מנהליה, ביום ראשון בבוקר (חדשות)
בתכנית הבוקר של קשת 12, התבטאה המגישה גלית גוטמן נגד הציבור החרדי, בצורה מסוכנת ובהסתה פרועה ומכלילה נגד "החרדים האלה", שלדבריה "מוצצים לנו את הדם" | כאשר העירו לה, טענה כי היא אומרת "את האמת" | כך דמם של החרדים - הותר (אקטואליה)