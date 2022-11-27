בעקבות הסיפור הקשה שפורסם אמש ב'כיכר השבת', אודות משפחת גרי צדק שעלתה לפני יותר מחצי שנה לישראל ומאז עוברת מסכת התעללויות בלתי פוסקת. הגר"פ גולדשמידט, מאיר בזרקור על הסוגיה הסבוכה וקורא לממשלת ישראל ולמשרד הפנים, לעצור את ההתעללות מיד (חדשות, בעולם)
משפחה עם שמונה ילדים - גרי צדק, שהתגיירו בגיור מסומך ברוסיה, עוברים מסכת התעללות בלתי פוסקת על ידי משרד הפנים, כאשר האם צריכה ללדת בעוד שבוע, ויש להם ילד עם נכות שלא זוכה למענה ונמצא בסכנה | "קוראים לממשלה החדשה להתעשת, היה לנו מספיק מהקודמת" | כל הפרטים (חדשות)
ח"כ אמנון כהן, נציג הבוכרים בש"ס, הפך לנציג הכי פעלתן בציבור החרדי. הוא כמעט ולא מתראיין ולא מקדם את עצמו בתקשורת, אבל אם תציצו לפעילות שלו רק בשבוע האחרון, תופתעו מאוד: ח"כ כהן גרם לשחרור בניזרי, לדיון באלימות שוטרים, לסיוע אמיתי בדיור, שבחי"ם וגרים (חדשות, פוליטי)
חתונה לא שגרתית נערכה אתמול בלבה של מודיעין עלית: זוג גרי צדק חגגו את היום המאושר בחייהם, יחד עם קהל רב ומגוון שבא לשמח חתן וכלה ● הכלה, כך סיפרו החוגגים, התגיירה שעות קודם לכן בבית הדין של הגר"נ קרליץ ● נדיבי לב אלמוניים מימנו את הוצאות החתונה (חרדים)
רגעים אחרי שיצא מביתו של גאב"ד "העדה החרדית", הגאון רבי שלום כהן, חבר מועצת חכמי התורה, גילה: "מרן הרב עובדיה ביקש שנקנה תפילין לכל אחד ואחד מהחיילים המתגיירים. והם לא יודעים את זה" ● הערב צפוי הגאב"ד לכנס את בית-הדין ולהחליט האם לבטל את
המפגן נגד הגר"ע (חרדים)