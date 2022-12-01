"אמאל'ה, מקק", זו זעקה שמחרידה כל לב ומרעידה כמעט כל אחד, מה קורה אם הבית כולו מלא במקקים? במדינת אלינוי שבארה"ב פשוט שרפו את כל הבית | משה מנס בדק מה כל-כך מפחיד אותנו בייצור הזה? בפני מה הוא עמיד וכמה סוגים יש? (מעניין)
כמה שזה נשמע מגעיל ומעורר דחייה אבל מסתבר שהמקק הוא חברו הטוב של האדם, חוקרים בדקו ומצאו כי לג'וק יש יתרונות ויכולות שיכולים לסייע לאיתור ניצולים באסונות טבע * תתחילו להתיידד איתם, משתלם (חדשות ומחקרים)
שוטרי תחנת פתח תקווה הוזעקו השבוע לדירה בעיר בשל צעקות של אישה. בבואם ליד דלת הבית, איימה האישה כי תקפוץ מחלון ביתה שבקומה השלישית. כוחות כיבוי אש הוזעקו וכבאי עלה על סולם לחלון הבית וחסם בגופו את האישה. רק לאחר שהשוטרים הוכיחו לאישה כי המקק חוסל, היא הסכימה לצאת מהבית