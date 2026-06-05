יותר מ-100,000 תיקנים חיים מסוגים אקזוטיים, האסורים בהחזקה באוסטרליה, הוחרמו לאחרונה ממגדל בודד במדינה, כך פרסמו גורמים רשמיים ביום שישי. על פי הודעת המחלקה לשינויי אקלים, אנרגיה, סביבה ומים של ממשלת אוסטרליה, מדובר בתפיסה הגדולה ביותר של חסרי חוליות אקזוטיים שבוצעה אי פעם ברחבי היבשת.

מבצע התפיסה התרחש בחודש מאי האחרון, כאשר פקחי המחלקה פשטו על מתקניו של מגדל מסחרי הפועל בעיר באת'רסט, השוכנת במדינת ניו סאות' ויילס. במקום נמצאו כמויות עצומות של תיקנים מסוג "תיקן לוחש מדגסקרי" ו"תיקן דוביה", אשר שוויים המסחרי הכולל מוערך בכ-200,000 דולר אוסטרלי.

התיקן הלוחש המדגסקרי נחשב לאחד ממיני התיקנים הגדולים בעולם, ואורכו עשוי להגיע ל-5 עד 8 סנטימטרים. תמונות שפרסמה המחלקה במקביל להודעתה הציגו חרק חום ומבריק, שגודלו עולה בבירור על זה של אצבע אנושית ממוצעת.

גודלם של תיקנים אלו עולה משמעותית על זה של התיקן האוסטרלי הנפוץ ביבשת, שאורכו נע בין 2.3 ל-3.6 סנטימטרים. על פי הערכתה של סטפני לסר, לוכדת נחשים מהעיר באת'רסט שהתראיינה לרשת ABC האוסטרלית, מיני התיקנים הגדולים והאקזוטיים הללו גודלו ושווקו ככל הנראה כמזון חסכוני ויעיל עבור זוחלים, שכן בשל גודלם החריג, נדרשת כמות קטנה יותר של חרקים כדי להאכיל חיות מחמד כגון לטאות.

בעקבות המקרה, רשויות המדינה קראו לבעלי זוחלים להקפיד להזין את חיות המחמד שלהם אך ורק בחרקים מקומיים המותרים בחוק, כגון צרצרים או תיקני עץ.

לאוסטרליה ישנה מדיניות נוקשה של בקרות בטיחות ביולוגית בגבולותיה, שנועדה להגן על מגזרי החקלאות והגננות העצומים שלה, וכן על חיות הבר המקומיות הרגישות, מפני פלישת מזיקים ופגעים זרים. אלו הנתפסים מבריחים או מחזיקים בחומרים מן החי, חרקים או צמחים בלתי מוצהרים או בלתי חוקיים צפויים לעמוד בפני קנסות כבדים המגיעים לאלפי דולרים.

מהמחלקה לאיכות הסביבה הוסבר כי התיקנים האקזוטיים הללו "לא היו נתונים להערכת סיכונים סביבתית מוסדרת", והובעה דאגה חמורה מכך שהם עלולים להפיץ מחלות חדשות או להסב נזק בלתי הפיך לחיות הבר המקומיות במידה שיתפשטו בטבע.

בנוסף, הרשויות פרסמו אזהרה חריפה כי בכוונתן להעמיד לדין כל אדם שייתפס מחזיק בחסרי חוליות בלתי חוקיים אלו. למרות חומרת העבירה,

דובר מטעם המחלקה הבהיר כי לא הוגשו כתבי אישום פליליים נגד המגדל מהעיר באת'רסט, אך את כל התיקנים הרבים שהוחרמו יהרגו - על מנת למנוע סיכון סביבתי.