מדינת ג'ורג'יה הודיעה על ביטול כל ההאשמות שנותרו נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בתיק ההתערבות בבחירות 2020 | התביעה טענה שהנשיא הוביל "מפעל סחיטה פלילי" | "הרדיפה הפוליטית נגד טראמפ הסתיימה סוף סוף", מסר פרקליטו של הנשיא (בעולם)
אחד מ-19 הנאשמים בתיק הבחירות בג'ורג'יה מסר אמש לבית המשפט, כי הוא פעל בהוראה מפורשת של טראמפ וגורמים פדראליים נוספים | העדות עלולה לסבך את טראמפ שצפוי להסגיר את עצמו מחר לידי הרשויות בפולטון, ג'ורג'יה (בעולם)
בהודעה שפרסם ברשת החברתית הפרטית, כתב הנשיא לשעבר והממתמודד כיום, כי הוא מתכוון למסור את עצמו לידי התביעה באטלנטה, ג'ורג'יה, ביום חמישי הקרוב, שם הוא צפוי להיעצר ויופיע בפני בית המשפט לראשונה בנושא כתב האישום - הרביעי במספר, הפעם על הבחירות ב-2020 | זה הסכום שטראמפ שילם כדי להשתחרר בסיום הדיון (בעולם)
הנשיא לשעבר והמתמודד בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית, דונלד טראמפ, הואשם בפעם הרביעית בחודשים האחרונים | בפעם הזו הוא מואשם בהטיית הבחירות במדינת ג'ורג'יה בבחירות של שנת 2020 | למרות כתבי האישום, מצבו במפלגה הרפובליקנית - מצוין ותומכיו מתגברים בשל הטענות לרדיפה (בעולם)