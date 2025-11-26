מדינת ג'ורג'יה הודיעה על ביטול כל ההאשמות שנותרו נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ושאר המעורבים בתיק ההתערבות בבחירות 2020.

מדובר בכתב אישום שהוגש נגד טראמפ ו-18 נאשמים נוספים בגין מזימה לשיבוש הליכי בחירות בג'ורג'יה. כתב האישום הגיע בהקשר למאמץ הרחב יותר של טראמפ להפוך את ההפסד שלו בבחירות לנשיאות ב-2020.

התביעה טענה שטראמפ הוביל "מפעל סחיטה פלילי", שבו הוא וכל הנאשמים האחרים "הצטרפו ביודעין ובכוונה למזימה לשינוי בלתי חוקי של התוצאה" של הבחירות לנשיאות ארצות הברית בג'ורג'יה ב-2020. כל הנאשמים הואשמו בסעיף אחד של הפרת חוק נגד ארגוני סחיטה ושחיתות של ג'ורג'יה (RICO), שעונשו הוא חמש עד עשרים שנות מאסר.

עו"ד סטיב סאדו, פרקליטו הראשי של טראמפ בג'ורג'יה, מסר לאחר ההודעה על פסק הדין כי "הרדיפה הפוליטית נגד הנשיא טראמפ על ידי התובעת המופסדת פאני וויליס הסתיימה סוף סוף. תיק זה מעולם לא היה צריך להיות מוגש. תובע הוגן ואובייקטיבי סיים את הלחימה המשפטית הזו".

עו"ד פיטר ג'יי סקנדלאקיס, שנכנס לתיק לאחר שפאני וויליס, תובעת מחוז פולטון, נפסלה מלטפל בו, ציין כי "התיק כולו, מהתחלת חקירת התובעת ב־2021 ועד היום, חסר תקדים. מעולם לא עמדנו מול נסיבות כאלה, ובתקווה שלא נעמוד שוב".