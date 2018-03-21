ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואחד ממובילי העסקה האחרונה נפגש בשעה האחרונה עם ראש הממשלה נתניהו | על הפרק, הלחץ של ארצות הברית על ישראל לאפשר "מעבר בטוח" לכ-200 מחבלים ש"נתקעו" מתחת לאדמה ברפיח, במרחב שנמצא בצד הישראלי של ה'קו הצהוב' (מדיני)
צלמי לע"מ ופלאש 90 תיעדו את ביקורו ההיסטורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. הנחיתה והטקס בנתב"ג, בית הנשיא, הביקור בכותל המערבי ובית רוה"מ. (צילומים: אבי אוחיון, מנדי הכטמן, חיים צח, קובי גדעון, עמית שאבי, נתי שוחט, אוליבר פיטוסי, מרק ניימן, יונתן זינדל, הדס פרוש, שלומי כהן, גיל יערי, מרים אלסטר - פלאש 90)