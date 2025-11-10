שעות לאחר השבת גופתו של סרן הדר גולדין הי"ד נחת בישראל ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואחד ממובילי העסקה האחרונה. בשעה האחרונה הוא נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו בירושלים.

על הפרק, הלחץ של ארצות הברית על ישראל לאפשר "מעבר בטוח" לכ-200 מחבלים ש"נתקעו" מתחת לאדמה ברפיח, במרחב שנמצא בצד הישראלי של הקו הצהוב.

מדובר בכ-200 המחבלים "כלואים" במובלעת הצה"לית בשכונת ג'נינה ברפיח, וחמאס מבקש לשחררם לצד הפלסטיני של הקו הצהוב. מדובר ברק חלק ממאות עד אלפי תושבים ומחבלים שנותרו בין הגבול עם ישראל לקו הנסיגה של שלב א' בהסכם הפסקת האש.

על פי הדיווח ב-ynet, אחד הפתרונות המוצעים הוא שהמחבלים ייכנעו ויניחו את נשקם, ובתמורה יקבלו חנינה או יוגלו - תוך שהמנהרות שהם שוהים בהן יושמדו. בכיר ישראלי שצוטט בדיווח אמר כי "בצל הלחץ, קשה להאמין שנשמיד אותם. יש לחץ גדול מארה"ב וההערכה שזה ייפתר בהסכם מסוים".

בתוך כך, דובר חמאס, חאזם קאסם, טען הבוקר בשיחה עם הערוץ הקטארי "אל-ערבי" כי "הארגון מחויב להסכם הפסקת האש ומוכן להסיר את התירוצים של הכיבוש". עוד אמר כי ישראל וארה"ב נושאות באחריות להשלכות הטיפול בפעילי חמאס ברפיח, והוסיף: "הפעילים לא ייכנעו, וחמאס מוכן לפעול באופן חיובי לפתרון הבעיה. המתווכים הציגו הצעות לפתרון בעיית הפעילים התקועים, אך ישראל סירבה".

המתווך הפלסטיני-אמריקני בשארה בחבח טען אמש בריאיון לערוץ אל-חדת' הסעודי כי החזרת החלל החטוף גולדין היא במסגרת מעין "עסקה", ותמורתו ישוחררו אותם מחבלים. "נאמר לי ששחרור הדר גולדין יהיה משמעותי מאוד לקראת השגת הסכם לשחרור הלוחמים הנצורים ברצועה", אמר בחבח. "טורקיה התערבה בעניין, גם מצרים וגם ארה"ב - כל הגורמים האלו רוצים לפתור את המשבר. חמאס מסר את הגופה ולא החזיק בה כדי לשחרר את לוחמיו תמורתה".