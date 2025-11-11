מנהיג המיליציה העזתית הגדולה ברפיח, יאסר אבו-שבאב נפגש עם ג'ארד קושנר במטה הכוחות האמריקניים בקריית גת. כך מדווח הערב (שלישי) ערוץ אל-חדת' הסעודי ממקורותיו.

על פי אותם המקורות, כוחותיו של אבו שבאב יאבטחו את יציאתם של מחבלי חמאס הנצורים ברפיח לאזורים שנמצאים בשליטת ארגון הטרור. בנוסף, על פי המקורות נציגיו של אבו שבאב נמצאים באופן קבוע במטה בקריית גת.

מנגד, הכתב הצבאי איתי בלומנטל דיווח כי בישראל מכחישים את הדיווח הסעודי, ולדבריהם שקושנר לא ביקר במפקדה מאז הגעת סגן נשיא ארה"ב ג'יי די וואנס לביקור.

במקביל, מוקדם יותר היום דווח כי ארצות הברית מקדמת תכנית להקמת בסיס צבאי גדול באזור עוטף עזה, שישמש את הכוחות הבינלאומיים שיפעלו ברצועה לאחר סיום הלחימה, לצורך שמירת הפסקת האש - כך עולה מדיווח שפורסם הבוקר ב-Ynet ובאתר "שומרים".

על פי הדיווח, גורמים ישראלים שנחשפו לתוכניות הראשוניות טענו כי הבסיס צפוי לאכלס כמה אלפי חיילים, ותקציב הקמתו מוערך בכחצי מיליארד דולר.

בשבועות האחרונים, לפי הדיווחים, פעלו גורמים אמריקאים לקידום התכנית מול הממשלה וצה"ל, ואף החלו בבחינת מיקומים אפשריים באזור העוטף.