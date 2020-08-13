כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים השתתפו בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות" בכפר הנופש ביאנקיני, שכללה תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות דברי חיזוק וקומזיץ מרגש עד השעות הקטנות | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
אלפי ירושלמים משתתפים בימי בין הזמנים באטרקציית 'בשבילי ירושלים' שנערכת על ידי עיריית ירושלים ומשרד הבינוי והשיכון - מורשת וירושלים, הרל"י ומינהל קהילתי נווה יעקב • כל הכרטיסים אזלו כבר בשעות הראשונות • עשרות אוטובוסים מאורגנים מכל רחבי השכונות בירושלים מובילים את תושבי השכונות לנקודות מרתקות סביב אגן העיר העתיקה (תיירות)
בעיריית ירושלים והאגף לתרבות תורנית גאים בהצלחה הכבירה של תוכנית "עיר מלוכה" – ראש העיר משה ליאון וחבר המועצה ומחזיק תיק תרבות תורנית דוד בלומנשטוק, בחרו את התמונות ששלחו ילדי ירושלים להשלמת החוברת (בשיתוף העיריה)
בטקס מיוחד שהתקיים ביום חמישי במתחם שנלר בירושלים הושק פרויקט "עיר מלוכה" בטקס השתתפו ראש העיר ירושלים מר משה ליאון וחבר הנהלת העיר מחזיק תיק תרבות תורנית הרב דוד בלומנשטוק ומנהל האגף לתרבות תורנית הרב פנחס ארליך (חרדים, מקודם)