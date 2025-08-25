לקראת אלול: אלפי בחורי ישיבות התכנסו לפעילות מיוחדת בים המלח
כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים השתתפו בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות" בכפר הנופש ביאנקיני, שכללה תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות דברי חיזוק וקומזיץ מרגש עד השעות הקטנות | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
למעלה מאלף בחורי ישיבות מירושלים השתתפו שבוע שעבר בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות", בראשות יהודה ויספיש, שהתקיימה בכפר הנופש ביאנקיני.
יום העיון, שהיה עמוס בתוכן וחיזוק, נועד להכין את התלמידים לקראת פתיחת 'זמן אלול'.
האירוע נפתח בשולחן עגול מרתק תחת הכותרת "עולמו של בן ישיבה", וכלל הרצאות, סדנאות ודיונים על התמודדות בחיי היום-יום. במקביל, נהנו הבחורים מפעילויות מגוונות כמו שחייה בבריכות ורחצה בים המלח, לצד כיבוד עשיר שהוגש לכל אורך היום.
את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, שעמד בדבריו על גודל השעה, על דרכי ההתמודדות והביא בפני התלמידים סיפורים ומקורות חיזוק.
תיעוד מים המלח (צילום: יעקב נחומי)
דוד בלומנשטוק, מחזיק תיק תרבות תורנית בירושלים, שיבח את הבחורים על התנהגותם המופתית ואמר: "שהראש ישיבה ידע, הבחורים הסתובבו כאן כל היום עם כובעים וחליפות כראוי לבני תורה אמיתיים".
