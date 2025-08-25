לקראת אלול: אלפי בחורי ישיבות התכנסו לפעילות מיוחדת בים המלח

תיעוד מהיום בים המלח ( צילום: יעקב נחומי )

למעלה מאלף בחורי ישיבות מירושלים השתתפו שבוע שעבר בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות", בראשות יהודה ויספיש, שהתקיימה בכפר הנופש ביאנקיני.

יום העיון, שהיה עמוס בתוכן וחיזוק, נועד להכין את התלמידים לקראת פתיחת 'זמן אלול'. האירוע נפתח בשולחן עגול מרתק תחת הכותרת "עולמו של בן ישיבה", וכלל הרצאות, סדנאות ודיונים על התמודדות בחיי היום-יום. במקביל, נהנו הבחורים מפעילויות מגוונות כמו שחייה בבריכות ורחצה בים המלח, לצד כיבוד עשיר שהוגש לכל אורך היום. את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, שעמד בדבריו על גודל השעה, על דרכי ההתמודדות והביא בפני התלמידים סיפורים ומקורות חיזוק.

תיעוד מים המלח ( צילום: יעקב נחומי )

דוד בלומנשטוק, מחזיק תיק תרבות תורנית בירושלים, שיבח את הבחורים על התנהגותם המופתית ואמר: "שהראש ישיבה ידע, הבחורים הסתובבו כאן כל היום עם כובעים וחליפות כראוי לבני תורה אמיתיים".

לאחר ארוחת צהריים חגיגית, נערכה תוכנית חדשנית בשם 'מאן דאמר', שסיפקה שעה של הומור וצחוק סביב סצנות מחיי בני הישיבות.

היום המרומם ננעל בקומזיץ סוחף עם תזמורתו של מושי רוט והזמרים שלמה כהן ומאיר גפני. קטעי התפילה של החזן ר' אברהם זייבלד, שהעלו ניחוחות מהימים הנוראים, ריגשו את הלבבות והכינו את כולם לקראת 'זמן אלול'.

המשתתפים סיכמו את היום כהצלחה גדולה: "ההשקעה הרבה ניכרה בכל פרט, והאירוע הותיר אצל כולנו תחושת רוממות ואגירת כוחות לקראת החזרה לישיבה".

האירוע של האיחוד בים המלח ( צילום: יעקב נחומי )

